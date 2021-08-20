Her Cuma Selçuklu Sultanlarına Saygı Nöbeti Tutuluyor
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Her Cuma Selçuklu Sultanlarına Saygı Nöbeti Tutuluyor

Her Cuma Selçuklu Sultanlarına Saygı Nöbeti Tutuluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Camii'nde Selçuklu Sultanlarının türbesinin bulunduğu bölümde her hafta Cuma namazları sonrası saygı nöbeti başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Alaaddin Camii'nde Selçuklu Sultanlarının türbesinin bulunduğu bölümde her hafta Cuma namazları sonrası saygı nöbeti başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Anadolu topraklarına kök salmak için Selçuklu ecdadımızın büyük fedakarlıklar yaparak, kahramanlık destanları yazdığını ifade ederek, "Konya'mız Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkent olup yaklaşık iki yüz yıl bu vasfını sürdürdü. Hakkın gelmesi, batılın zail olması için mücadele eden Selçuklu Sultanlarından; 1. Rükneddin Mesud, 2. Kılıç Arslan, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, 2. Rukneddin Süleyman Şah, 1. Alaaddin Keykubat, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev, 4. Rükneddin Kılıç Arslan, 3. Gıyaseddin Keyhüsrev olmak üzere sekiz Selçuklu Sultanı Alaaddin Cami avlusunda medfun bulunuyor. " dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şanlı ecdadımıza minnetimizi bir parça da olsa hissettirebilmek için onlar için ebedi istirahatgahlarında her Cuma namazı sonrasında saygı nöbeti programı icra ettiklerini kaydeden Başkan Altay, "Sultanlar Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla her hafta saygı nöbetimiz gerçekleşiyor. Başta Selçuklu Sultanlarımız olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah onlardan razı olsun. " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

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