"Her çocuk için sosyal uyum" projesi kapsamında Kilis'te düzenlenen judo turnuvasında dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Beşevler Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, Kilis, Adıyaman, Antalya, Bilecik, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kırıkkale, Karaman, Konya, Tekirdağ, Osmaniye, Rize, Şırnak, Tunceli ve Van'dan 400 sporcu katıldı.

Minik erkek, minik kız, yıldız erkek ve yıldız kız kategorilerinde yarışan sporcular, birbiriyle kıyasıya mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, dünyanın en iyi judocuları arasında gösterilen Fransız Teddy Riner, UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, UNICEF Gaziantep saha ofisi sorumlusu Yannick Brand tarafından verildi.

Kilis Belediye Başkanı Bulut, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en küçük illerinden biri olan Kilis'in, böyle önemli etkinliği ev sahipliği yapmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kentin dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Bulut, "Burası nüfusundan fazla Suriyeli ağırlıyor. Dünyada kendi nüfusu kadar misafir ağırlayan başka il yoktur. Kilis'in böyle güzel etkinliklere ev sahipliği yapması bizlere gurur veriyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi projeler ve çeşitli branşlarda etkinlikler düzenleyeceğiz." diye konuştu,

Fransız judocu Teddy Riner de Kilis Belediyesi ile UNICEF'e teşekkür ederek, "Burada gördüğüm çocukların yüzleri gülüyor. Ayrıca Türkiye Judo Federasyonuna tüm imkanlarını seferber ettikleri için teşekkür ediyorum. Burada judo müsabakalarına katılan çocuklar azimle çalışmanız halinde yolunu açık olacaktır." diye konuştu,

UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle ise kentte daha fazla etkinlik düzenlemeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA