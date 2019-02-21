Her Çocuk İçin Sosyal Uyum" Projesi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye Judo Federasyonu ve Kilis Belediyesi iş birliğiyle yürütülen "Her çocuk için sosyal uyum" projesi kapsamında Türk ve Suriye çocuklar, judo antrenmanı yaptı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, UNICEF tarafından da desteklenen sosyal uyum projesi kapsamında 20'şer Türk ve Suriyeli genç, Kilis'te tatamiye çıktı.

Judo sporunu sevdirmek amacıyla yürütülen proje kapsamındaki antrenman sonrası yetkililer ve aileler yemekte bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, judonun felsefesi ve öğretileri doğrultusunda çocuklara verilen eğitim sayesinde kardeşlik ve empati gelişiminin ilerleyen dönemlerde görüleceğini belirterek, "Federasyonumuzun ürettiği örnek proje sayesinde iki ülke çocukları judo sporuyla kendilerini en iyi şekilde ifade etme olanağı buldular." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kilis Belediyesi tarafından UNICEF Gaziantep saha ofisi sorumlusu Yannick Brand, Judo Federasyonu eski başkanı Fatih Uysal, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e plaket verildi.

Kaynak: AA