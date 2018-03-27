Her Çocuk İçin Bir IZIPIZI Mutlaka Var
Paris'in ikonik gözlük markası Izipizi, her yaştan insana farklı ihtiyaçlara yönelik güneş gözlükleri, bebek, çocuk ve yetişkin gözlükleri, ekran gözlükleri ve kayak gözlükleri ile hem şık hem fonksiyonel seçenekler sunuyor.
IZIPIZI'nin eğlenceli bebek ve çocuk gözlükleri ile miniklerin gözleri koruma altında
Izipizi gözlükler, Türkiye'yi dünya trendleri ile tanıştırmada deneyimli Pop Corner'da ve Vakkorama'da satışa sunuluyor. www.popcorner.com.tr
Izipizi'den 3-10 yaş çocuklarına ekran izleme kolaylığı
Çocuklarımız gün içinde gözlerini tabletlerden ve ekranlardan ayırmıyorlar. Çocukların gelişimini tamamlamamış hassas gözlere sahip olduğu bilinciyle Izipizi 3-10 yaş arası çocuklar için Screen Junior'ı yarattı. 3 farklı formda ve 4 farklı renk seçeneği sunan Izipizi ekran gözlükleri ile çocukların gözleri artık ekran karşısında daha güvenli.
Güvenilir, şık ve ulaşılabilir çocuk güneş gözlükleri
3 farklı formda ve 6 renk seçeneği ile %100 UV güneş ışınlarına karşı korumalı ve onaylı Izipizi çocuk güneş gözlükleri, çocuklara için yenilikçi, erişilebilir ve günümüz trendlerini yansıtan seçenekler sunuyor. Çocukların anne ve babasıyla aynı kalitede ve şıklıkta gözlüklere sahip olma imkanı sağlıyor.
Hassas bebek gözlerine Izipizi koruması
Izipizi % 100 UV güneş ışınlarına karşı koruma sağlayan polarize 0-36 aylık bebek güneş gözlükleriyle, ciltlerine uygun yapısıyla bebeklerin hassas gözlerini güneşten koruyor. Ultra esnek ve ayarlanabilir silikon kafa bandı ile kullanım kolaylığının yanısıra modaya uygun 2 beden ve 6 renk seçeneği ile sunuluyor. Dayanıklı silikon bant sayesinde bebeklerin gözlükleri asla kaybolmayacak.