Her Çocuk İçin Bir IZIPIZI Mutlaka Var

IZIPIZI'nin eğlenceli bebek ve çocuk gözlükleri ile miniklerin gözleri koruma altında

Izipizi gözlükler, Türkiye'yi dünya trendleri ile tanıştırmada deneyimli Pop Corner'da ve Vakkorama'da satışa sunuluyor. www.popcorner.com.tr

Izipizi'den 3-10 yaş çocuklarına ekran izleme kolaylığı

Çocuklarımız gün içinde gözlerini tabletlerden ve ekranlardan ayırmıyorlar. Çocukların gelişimini tamamlamamış hassas gözlere sahip olduğu bilinciyle Izipizi 3-10 yaş arası çocuklar için Screen Junior'ı yarattı. 3 farklı formda ve 4 farklı renk seçeneği sunan Izipizi ekran gözlükleri ile çocukların gözleri artık ekran karşısında daha güvenli.

Güvenilir, şık ve ulaşılabilir çocuk güneş gözlükleri

3 farklı formda ve 6 renk seçeneği ile %100 UV güneş ışınlarına karşı korumalı ve onaylı Izipizi çocuk güneş gözlükleri, çocuklara için yenilikçi, erişilebilir ve günümüz trendlerini yansıtan seçenekler sunuyor. Çocukların anne ve babasıyla aynı kalitede ve şıklıkta gözlüklere sahip olma imkanı sağlıyor.

Hassas bebek gözlerine Izipizi koruması

Izipizi % 100 UV güneş ışınlarına karşı koruma sağlayan polarize 0-36 aylık bebek güneş gözlükleriyle, ciltlerine uygun yapısıyla bebeklerin hassas gözlerini güneşten koruyor. Ultra esnek ve ayarlanabilir silikon kafa bandı ile kullanım kolaylığının yanısıra modaya uygun 2 beden ve 6 renk seçeneği ile sunuluyor. Dayanıklı silikon bant sayesinde bebeklerin gözlükleri asla kaybolmayacak.