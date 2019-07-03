Her branştan her yaşa yaz okulu kursu

Bünyesinde kurduğu Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile genç nesillere yönelik bir takım projelerin yanı sıra 'yaz spor okulları' düzenleyen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 7-14 yaş arası gençlerin yaz dönemlerine katkı sunuyor.

Futbol, voleybol, basketbol, teakvando, karate, yüzme, fitnes gibi sportif branşların yanı sıra GASMEK ile akademik ve mesleki kurslar da düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, genç ve yetişkin nesillere birçok alanda alternatifler sunuyor. Bu kurslardan birisi olan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde çocuklar yüzme, futbol, basketbol, voleybol, tekvando ve karate branşlarında eğitimler alıyor. Haftanın 6 günü çocuklara eğitim veren kurslar sabah saat 08.00 ile 16.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

12 yaşında olan ve yüzme kursuna ilk kez geldiğini ifade eden Muhammed Abdullah Hüda, "Burada ilk günüm. Çok güzel bir yer. Çok eğleniyoruz, buranın güzelliğini havuza girince anladım. Yüzmeyi çok sevdiğimi için geldim" dedi.

Yazıcık Mahallesi'nden geldiğini belirtn Kerimcan Türkmen ise, yüzmeyi çok sevdiğini, büyük zevk aldığını ve yüzmeye hep gelmek istdiğini söyledi.

Esentepe Mahallesinden yüzmek için geldiğini belirten Hüseyin Öztürk, "Çok eğlenceli bir spor yüzme. Bundan sonra da yüzme kurslarına geleceğim. Daha fazla da yüzmek için başvuru yapmak istiyorum" diye konuştu.

Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi tesis sorumlusu Süleyman Erkin Doğan ise, kursların 1 Temmuz itibariyle başladığını ve büyük talep gördüğünü belirtti. Doğan, "Burada bin 500 çocuğumuz havuzlardan yararlanıyor. Yüzmenin yanı sıra burada atletizm, futbol, tekvando, basketbol, voleybol branşlarından eğitim veriyoruz. 7-14 yaş grubu arasında yaşlara göre seanslar ayarlandı. Bunları programlara göre sabah ve öğleden sonra saatleri olmak üzere 2 çeşit seansa ayırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Velilerin çocuklarını kendilerinin kurslara getirmesi gerektiğini vurgulayan Doğan, "Bizim tesislerin yanından her türlü araç geçiyor toplu taşıma aracı var burada. Yaklaşık 120 tekvando, bin 500 yüzme, 250 futbol, 100 basketbol, 50 voleybol eğitimi alan çocuğumuz var. Ağustos'un ortasına kadar eğitimler devam edecek. Yaz kursları sonrası tüm branşlarda eğitimler devam edecek. Ayrıca burada bay bayan fitness salonlarımız mevcut. Bunların da eğitimleri başladı. Ulaşım konusunda bahsettiğim gibi aileler rahatlıkla buraya gelebilirler. Yıl boyu artık kesintisiz yaz kursları sonrası her yaşa göre eğitim veriliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA