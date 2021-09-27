HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Ali Çırak, 2015 yılından beri beslediği Fransız Alpin keçisinin doğada erkek dağ keçisiyle çiftleşmesi sonucu doğan yeni ırk keçilerine gözü gibi bakıyor.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Ali Çırak, 2015 yılından beri beslediği Fransız Alpin keçisinin doğada erkek dağ keçisiyle çiftleşmesi sonucu doğan yeni ırk keçilerine gözü gibi bakıyor. Hayvanlara gözü gibi baktığını söyleyen Çırak, Bu hayvanları üretmek istiyorum ama çok işim olduğu için bakamıyorum. Ben oğlak burcuyum ve keçileri çok seviyorum. Oğlaklarla doğup, büyüdüğüm için keçi bende bir ayrıcalık dedi.

Kaş'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı olan, turizm ve hayvancılıkla uğraşan Ali Çırak'ın Alpin türü keçi sürüsü, 6 yıl önce Asos Dağı'ndaki ormanlık alanda otlarken, Fransız Alpin keçilerinden biri de dağda erkek yaban keçisiyle çiftleşti. 2016 yılın bahar ayında Alpin keçisi, yaban keçisini andıran erkek yavru doğurdu. Yavru, büyüdükçe dağ keçisi oldu. Erkek yavruyu korumaya alan Çırak, damızlık olarak kullandı. Sürüdeki çiftleşmeler sonrası Fransız Alpin keçileri, tek ve ikiz dağ keçisi görünümlü yavrular doğurdu. Ortaya Fransız Alpin keçisi ve dağ keçisi karışımı yeni ırk çıktı. Bu keçilerin sayılarını bir ara 45'e çıkaran Çırak, Muğla ve Antalya'dan gelen meraklılarına sattı. İlk damızlık olarak kullandığı ve 'Deniz' adını verdiği tekeyi de 4 yaşına gelince kesen Çırak, yerine yine 'Deniz' adını verdiği şu an 3 yaşında olan yeni damızlık teke yetiştirdi.

KEÇİLERİ, 3 ÇOBAN KÖPEĞİ KORUYOR

Ali Çırak'ın elinde şu anda 4'ü erkek, 8'i dişi 12 yeni ırk keçi bulunuyor. Teke olan 'Deniz' 3 yaşında, keçiler 2 yaşında, oğlaklar da 1 yaşında; her birinin ise 'Mehmet', 'Huriye', 'Ayşe' gibi ayrı isimleri var. Ali Çırak, yeni ırk keçileri için 20 dekarlık alanı çitle çevirerek, doğal yaşam alanı oluşturdu. Keçileri ise 3 çoban köpeği koruyor. Her gün keçilerine ot, saman, yeşillik ve yem getiren Çırak, hayvanların doğal yaşam alanına gelince aracının kornasını çalıyor ardından seslenerek de çağırıyor. Keçiler de arka arkaya Çırak'a doğru koşmaya başlıyor. Çırak, getirdiği yiyecekleri hayvanlara verip, elleriyle besliyor.

Ali Çırak, Bölgede turizm ve hayvancılıkla uğraşıyorum. 2015 yılında Fransız Alpin keçilerim vardı. Bu keçiler, doğada bir dağ keçisiyle birleşiyor. Bir tane erkek teke oldu 'Deniz' diye. Deniz bugünkü tekenin babası. 'Deniz'i 4 yaşında kestim. O günden sonra ben bunları ürettim. Böyle bir ırk ortaya çıkardım. Alpin ile dağ keçisini ürettim. Çok güzel keçiler. Koşuyorlar ve bol süt veriyorlar, etleri güzel. Yavruları güzel, sevimli. Bu hayvanlar ilgi görüyor. Şu anda nesli tükenmekte olan dağ keçilerinin bir örneği bunlar. Onları böyle bir güzel yere getirdim. Onlara bakıyorum. Onlara her gün yeşilliğini, yoncasını, suyunu, yemini veriyorum. Bu hayvanları üretmek istiyorum ama çok işim olduğu için bakamıyorum. Ben oğlak burcuyum ve keçileri çok seviyorum. Oğlaklarla doğup, büyüdüğüm için keçi bende bir ayrıcalık dedi.

HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

 Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu

Manavgat'ta kahreden kaza! Şarampole yuvarlanan araç, ailenin annesine mezar oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Meral Akşener Süleyman Soylu Abdullah Öcalan
Magazin Gülşen Tanem Sivar Bülent Ersoy Yiğit Marcus Aral
Spor Muslera Salih Uçan Stefan Kuntz Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HER BİRİNE İSİM VERDİĞİ YENİ IRK KEÇİLERİNE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 13:12:57. #1.17#