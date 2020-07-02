Her Beş Kişiden Biri Otomatik Sahte Arama Alıyor Siber güvenlik kuruluşu ESET'in yaptığı araştırmada COVID-19'un oluşturduğu tedirginlik döneminde dolandırma amaçlı otomatik sahte aramalarda artış olduğunu gösteriyor.

Siber güvenlik kuruluşu ESET'in yaptığı araştırmada COVID-19'un oluşturduğu tedirginlik döneminde dolandırma amaçlı otomatik sahte aramalarda artış olduğunu gösteriyor. ABD kökenli kullanıcıların incelendiği araştırma dolandırıcılara karşı neler yapılması gerektiğini de açıklıyor.

Siber güvenlik kuruluşu ESET'in paylaştığı ve Provision Living tarafından yapılan ankete katılanların yaklaşık dörtte biri COVID-19 sonrası otomatik sahte aramalara maruz kaldığını söylüyor. Her 5 kişiden 1'i ise COVID-19 ile ilgili otomatik sahte arama aldığını belirtiyor.

Dolandırıcıların genellikle devlet kanallarını kullanarak vatandaşları kandırması da gözden kaçmıyor. Sahte aramalara maruz kalanlardan yüzde 40'ı Amerikan Sosyal Sigortalar İdaresinden (SSA), yüzde 38'inin Milli Gelirler İdaresinden (IRS) ve üçte birinden fazlasının seyahat şirketlerinden arandığını dile getirdi.

Otomatik sahte aramalara karşı ne yapılmalı?

Otomatik sahte aramalar ve hileli metin mesajlarıyla sahtekarlıktan kaçınmak için ne yapılmalı? Konuya ilişkin vatandaşları uyaran Eset şu önerileri paylaşıyor:

Otomatik sahte arama aldıysanız, telefonu kapatın ve numarayı hemen telefonunuzun engellenen numaralar listesine ekleyin.

Kiminle konuştuğunuzdan emin değilseniz sosyal güvenlik numaranız, adresiniz, doğum gününüz veya vergi kimlik numaranız gibi kişisel bilgileri ifşa etmeyin.

Her zaman arayanın kimliğini doğrulayın, kim olduklarını belirtmelerini isteyin ve ardından bu bilgileri temsil ettiklerini iddia ettikleri kuruluşla iletişime geçerek kontrol edin.

Kaynak: Tamindir