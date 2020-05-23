Her bayram öncesi 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'ta sessizlik
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Her bayram öncesi 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'ta sessizlik

Her bayram öncesi 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'ta sessizlik Her yıl dini bayramlar öncesinde yaklaşık 100 bin aracın geçiş yaptığı 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak', ilk kez bu kadar sessiz kaldı.

23.05.2020 14:29 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:35

Her bayram öncesi 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'ta sessizlik

KIRIKKALE - Her yıl dini bayramlar öncesinde yaklaşık 100 bin aracın geçiş yaptığı 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak', ilk kez bu kadar sessiz kaldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki 'kilit kavşak' diye nitelendirilen Kırıkkale'de, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi 100 binin üzerinde araç kilometrelerce kuyruk oluşturuyordu. Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar, bu bayramı evlerinde geçirmek zorunda kaldı. Dün gece 00.00 itibariyle başlayan kısıtlama sonrasında da Ankara-Samsun ve Ankara-Kayseri kara yolu boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince geçen araçlar da teker teker kontrol edilirken, hangi şehirden gelirse gelsin izin belgelerine bakıldı. Kara yolundaki tarihi sakinlik, havadan görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması Salı gecesi 00.00'da sona erecek.

Her bayram öncesi 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'ta sessizlik

Kaynak: İHA

Manşet

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