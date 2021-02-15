'Her Ay 251 Hatim' programında şehitler için dua edildi
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'Her Ay 251 Hatim' programında şehitler için dua edildi

15.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:38
'Her Ay 251 Hatim' programında şehitler için dua edildi

15 Temmuz Derneği ile Diyanet İşleri Başkanlığının, Fatih Camii'nde düzenlediği 'Her Ay 251 Hatim Programı' kapsamında 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşımız başta olmak üzere Gara'da şehit edilen 13 asker, polis ve vatandaşlarımız için dua edildi.

15 Temmuz Derneği ile Diyanet İşleri Başkanlığının, Fatih Camii'nde düzenlediği 'Her Ay 251 Hatim Programı' kapsamında 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşımız başta olmak üzere Gara'da şehit edilen 13 asker, polis ve vatandaşlarımız için dua edildi.

15 Temmuz Derneği tarafından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen "Her Ay 251 Hatim" programı Fatih Camii'nde gerçekleştirildi. Programda 15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşımız başta olmak üzere Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız için okunan hatimlerin duası yapıldı ve mevlit okundu.

Programa; Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş ile şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

"AMACIMIZ ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAMAKTIR"

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün, "Her bir şehidimiz için hatim programını gerçekleştirdik. Yüzlerce, binlerce hatimler şehitlerimiz için okunuyordur ama temsili olarak her ay ilçemizde de dualar okunuyor. 15 Temmuz'da alanda olan arkadaşlarımız ve siyasi büyüklerimiz ile bütün şehitlerimizi ve en son Gara'da şehit olan kardeşlerimizi andık. Mukaddesat bilincini ve vatan, toprak, bayrak, din, namus bilincini de unutturmamak lazım" dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise "Tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Bugün buraya şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik peygamberlikten sonra gelen en büyük makamdır. Nasıl peygamberlerimizi unutmuyorsak şehitlerimizi de unutmamak lazım" diye konuştu.

Program sonrası katılımcılara Fatih Camii'nin avlusunda lokum ikram edildi.


'Her Ay 251 Hatim' programında şehitler için dua edildi
'Her Ay 251 Hatim' programında şehitler için dua edildi
'Her Ay 251 Hatim' programında şehitler için dua edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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