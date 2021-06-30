Her Ay 2 Bin Litre Günlük Süt Çocuklara Ulaştırılıyor
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Her Ay 2 Bin Litre Günlük Süt Çocuklara Ulaştırılıyor

Her Ay 2 Bin Litre Günlük Süt Çocuklara Ulaştırılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Bilecik Belediyesi tarafından "Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek" düşüncesi doğrultusunda başlatılan süt dağıtım çalışması kapsamında her ay yaklaşık 2 bin litre süt çocuklara ulaştırılıyor.

Bilecik Belediyesi tarafından "Hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek" düşüncesi doğrultusunda başlatılan süt dağıtım çalışması kapsamında her ay yaklaşık 2 bin litre süt çocuklara ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmaları uygulamaya koyan Bilecik Belediyesi, başvuruda bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına, her hafta düzenli olarak süt dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Belediye Başkanı Semih Şahin'in talimatları doğrultusunda başlatılan uygulama kapsamında hazırlanan günlük sütler evlere teslim ediliyor.

SÜTLER SOĞUK ZİNCİR ULAŞIM İLE EVLERE TESLİM EDİLİYOR

Hazırlanan sütler, Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevlileri tarafından soğuk zincir ulaşım şekliyle evlere teslim ediliyor.

Vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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