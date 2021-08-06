Her an ulaşılabilen programlar Radyo Angara'da

BAŞKAN ALTINOK: RADYOMUZ PODCAST ÖZELLİĞİNE SAHİPKeçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Radyo Angara, Podcast ( dijital ses sistemi ) özelliği ile canlı yayınlanan sağlık, kültür, sanat ve spor gibi birbirinden çeşitli programlara yeniden ulaşma imkanı sağlıyor.

BAŞKAN ALTINOK: RADYOMUZ PODCAST ÖZELLİĞİNE SAHİP

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Radyo Angara, Podcast ( dijital ses sistemi ) özelliği ile canlı yayınlanan sağlık, kültür, sanat ve spor gibi birbirinden çeşitli programlara yeniden ulaşma imkanı sağlıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok kısa sürelik yayın hayatında büyük bir dileyici kitlesine ulaşan Radyo Angara'nın Türk toplumunun kültürel değerlerini yaşatan yayınlarını sürdürdüğünü ve dinleyicilerden gelen geri bildirimlerin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Altınok, " Radyo Angara'nın yayın vizyonunda sanatı, sanatçıyı ve kültürümüzü yaşatma amacı yer alıyor. Ankara kültürünün yanı sıra Türk kültürünün yaşatılması da temel esaslarımızdandır. Yeni nesil yayın tekniklerini kullandığımız radyomuzda programlarımızı kaçıran ya da tekrar dinlemek isteyen vatandaşlarımıza istedikleri zaman 'yeniden dinleme' imkanı sunuyoruz. Şehrimizin tarihi ve kültürel derinliklerini gün yüzüne çıkaran, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan içeriklerle yayın yapmaya devam edeceğiz. " dedi.

WEB TV DE CANLI YAYIN

Radyo Angara'da hafta içi ve hafta sonu her gün yayınlanan sağlık, sanat ve kültür programları birbirinden ünlü isimleri konuk ederken aynı zamanda bu programlar WEB TV'de de yayınlanarak dinleyici ve izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Dinleyiciler Radyo yayınını canlı izlemek için Keçiören Belediyesinin kurumsal WEB sitesindeki WEB TV üzerinden bu yayınlara kolaylıkla ulaşılabiliyor.

Kaynak: Habermetre