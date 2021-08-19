"Her alanda huzurla hayatımızı sürdürebilmemiz, hepimizin aşı olmasına ve aşılarını tamamlamasına bağlıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı, halihazırda aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı, halihazırda aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor. İş yerlerinden eğitim kurumlarına, sosyal faaliyetlerden dış seyahatlere kadar her alanda huzurla hayatımızı sürdürebilmemiz, hepimizin aşı olmasına ve aşılarını tamamlamasına bağlıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Dünya, 2020 yılı başında ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün giderek daha da ağırlaşan etkileriyle baş etmeye çalışıyor. Türkiye, salgının ilk gününden itibaren halkına sunduğu sağlık hizmetleri ve destek programlarıyla farkını ortaya koymuş bir ülkedir.

Hastanelerimiz, sağlık personelimizin gayreti ve sahip olduğumuz güçlü altyapı sayesinde, zirve dönemlerinde bir parça zorlanmış olsa da, salgının üstesinden başarıyla gelmiştir. Özellikle şehir hastanelerimizin bu süreçte ne kadar kritik rol oynadığını vatandaşlarımız gayet iyi biliyor. Pek çok ülkenin aksine, maskeden teste kadar hiçbir konuda eksiklik çekmedik.

"SALGINA KARŞI EN GÜÇLÜ MÜCADELE ARACI OLAN AŞILAMADA DA DÜNYADA İLK SIRALARDA YER ALIYORUZ"

Kamu güvenliği ve gıda tedariki hususunda tıkır tıkır işleyen sistemimiz sayesinde herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadık. Üretimin kesintisiz sürmesini temin ederek, istihdamda dramatik bir düşüşle karşılaşmadık, tam tersine bilhassa son dönemde ciddi bir sıçrama yaptık. Bu güzel tablonun yansımasını yılın ilk 7 ayında 200 milyar doları aşan ihracatımızla gördük. Hizmetler ve turizm sektöründe de hızlı bir toparlanmaya şahit oluyoruz.

Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada da dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Hamdolsun aşı tedariki konusunda oldukça iyi bir noktadayız. Birden fazla kanaldan temin ettiğimiz aşıları, sağlık kuruluşlarımızda oluşturduğumuz birimlerde hızla vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da, inşallah yılsonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi ümit ediyoruz.

Toplam aşı sayısında 87 milyonla ülkemiz nüfusunu çoktan geride bıraktık. İlk dozda 46 milyona, ikinci dozda da 35 milyon kişiye doğru gidiyoruz. Bu sayıyla, birinci doz aşıda nüfusumuzun yüzde 73'üne yaklaşırken, ikinci doz aşıda ise yüzde 55'ine ulaşmak üzereyiz. Artık 7 milyonu geride bırakan üçüncü doz aşı uygulamaları da hızla sürüyor.

"VİRÜSE KARŞI, HALİHAZIRDA AŞI DIŞINDA BİR KORUNMA YÖNTEMİ BULUNMUYOR"

Ancak, ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştıklarını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve üç doz aşısını da olmuş bir bireyi sıfatıyla milletimin karşısındayım. Şayet bu salgına karşı başka bir tedbir mevcut olsaydı, onu da değerlendirmekte tereddüt göstermezdik.

Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı, halihazırda aşı dışında bir korunma yöntemi bulunmuyor. İş yerlerinden eğitim kurumlarına, sosyal faaliyetlerden dış seyahatlere kadar her alanda huzurla hayatımızı sürdürebilmemiz, hepimizin aşı olmasına ve aşılarını tamamlamasına bağlıdır. "

Kaynak: Habermetre