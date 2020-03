"Her Alanda Hijyeni Sağlamak İçin Çalışıyoruz" İnegöl Belediyesi, toplu kullanım alanlarında vatandaşın el hijyenin sağlayabilmesi adına 50 farklı noktada dezenfekte alanları oluşturdu. Özellikle yoğun kullanılan bölgelerde yapılan bu alanlar, vatandaştan da ilgi gördü.

Toplu kullanım alanlarında oluşturulan dezenfekte alanlarına ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Vatandaşlarımızın her anlamda temiz ve hijyen kalabilmesi adına bu aparatları şehrin toplu kullanım alanlarına yerleştirerek vatandaşlarımızın ellerini her an temiz tutmalarını sağlamak istedik" dedi. Taban, halk otobüslerinde de dezenfekte alanları oluşturmak adına çalışmaların başladığını söyledi.

HER AN TEMİZ KALMAYI SAĞLAMAK İSTEDİK

Çarşı bölgesinde yapılan dezenfekte alanını inceleyen Belediye Başkanı Alper Taban, uygulama hakkında açıklamalarda da bulundu. Taban, "Dünyayı saran bir salgından bahsediyoruz. Şehrimizde de bizler vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına yerel yönetimler olarak neler yapabiliriz noktasında her an güncel bir şekilde çalışıyoruz. Bildiğimiz gibi bir sokağa çıkma yasağı yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızın her anlamda temiz ve hijyen kalabilmesi adına bu aparatları şehrin toplu kullanım alanlarına yerleştirerek vatandaşlarımızın ellerini her an temiz tutmalarını sağlamak istedik" dedi.

HALK OTOBÜSLERİNDE DE DEZENFEKTE ALANLARI OLUŞTURULACAK

"Vatandaşımızın sağlığını düşünerek adımlarımızı devam ettirmek istiyoruz" diyen Taban, halk otobüslerinde de benzer uygulamalar olacağını ifade ederek; "Halk otobüslerimizin içerisinde de bunlardan mutlaka olması gerektiğini bugün görüşüp karara bağladık. Halk otobüslerimizi dezenfekte ettik ancak iniş binişler sırasında ellerimiz temas halinde. Bunların önüne geçmek için toplu kullanım alanlarında dezenfekte alanlarımızı oluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

EVDE KAL KAMPANYALARI

Evde kal kampanyaları hakkında da konuşan Taban, "Evimizde kalarak, olabildiğince dışarı çıkmayarak evimizde kaliteli ve nitelikli vakit geçirmeye çalışalım. Arkadaşlarımız bu konuda sağ olsunlar evde kal şeklinde kampanyalarla belirli teşvik edici çalışmalar da yapıyorlar. En son 60 ailemize tabu oyunu hediye edeceğimizi ifade etmiştik. Bu ve bunun gibi bu işin ciddiyetini kavramamızı sağlayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızın sağlığı bizim için önemli. İnşallah şehrimiz ve ülkemizde de en kısa zamanda bu işin sonlanmasını arzu ediyoruz. Gündelik yaşamımıza dönelim istiyoruz. Bu yüzden herkesten azami gayret istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Başkan Taban, İnegöl genelinde 50 farklı noktaya dezenfekte cihazları yerleştirildiğini, iki ekibin de bu alanları sürekli kontrol ederek eksilen dezenfektanı tamamladığını söyledi. Taban, hızlı kullanıma karşı esnafın da bilgilendirmesi ile dezenfektanların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

