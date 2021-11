Her adımda bir tohum…

NEVŞEHİR (Habermetre) - Nevşehir'de yaşayan doğasever öğretmen Kadir Akel, bölgedeki arazilerde doğa yürüyüşü yaparak, yanında taşıdığı ağaç tohumlarını toprakla buluşturuyor. Nevşehir TOKİ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde rehber öğretmen Kadir Akel… O sıkı bir doğasever.

Bölgede sık sık doğa yürüyüşüne çıkan Akel sadece yürümekle de kalmıyor. Yanında taşıdığı ağaç tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Ağırlıklı olarak meşe palamudu eken Akel ayrıca elma, armut gibi meyve tohumlarını da toprakla buluşturuyor.

Binlerce tohum ektiğini belirten Akel, amacının kurak toprakların yeşermesi olduğunu belirtti. "Meşe palamudu özellikle bu bölgenin iklim şartlarına uygun ve tohumu nereye ekerseniz mutlaka çıkıyor. Tohum boy vermese bile bir hayvan için yem oluyor. Ben özellikle meşe palamudu ve hatmi çiçeği ekiyorum. Çünkü bunlar bakım ve su istemiyor, doğal şartlarda yetişebiliyor. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda benim gibi insanların sayısı artacak ve bu kurak topraklar yemyeşil meşe ormanlarıyla dolacak. Ama insanların bu işe katkı sunması lazım. Yaklaşık 15 yıldır tabiatın içindeyim, her gün yürüyüşe çıktığımda mutlaka çantamda olmasa bile cebimde tohumlarım oluyor ve toprağa atıyorum. Yıllar sonra bu tohumların bir ormana dönüşeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar on binlere ulaşan tohum ektim. Belki şu an yanından geçtiğim bir ağaç benim bıraktığım tohumla ortaya çıkmıştır. Elma, armut, meşe palamudu tohumu dikmek için gayret ediyorum. " dedi.

Nevşehir öğretmen doğasever dikmek

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet