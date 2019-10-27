"Her 8 kadından 1'inde meme kanseri görülüyor"

27.10.2019 19:34

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, 8 kadından 1'inde meme kanserinin görülmeye başlandığını söyledi.

Atatürk Üniversitesince "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında panel düzenlendi.

Üniversitedeki Mavi Salon'da düzenlenen panele başkanlık yapan Prof. Dr. Akçay, meme kanseri üzerinde yoğun olarak durulduğunu söyledi.

Kadınlarda meme kanserinin diğer kanser türlerinden daha fazla görüldüğünü aktaran Akçay, "Kadınlarda görülen kanserlerin yüzde 30'unu meme kanseri oluşturuyor. 1980'li yıllarda 12 kadından 1'inde meme kanseri görülüyordu. Günümüzde ise 8 kadından 1'inde meme kanseri görülmeye başlandı. Bundan erken teşhis ve uygun tedaviyle kurtulmak mümkündür. Meme kanserindeki bazı tümörlerde ise bu kadar ümitli ve iyi sonuç alamıyoruz." diye konuştu.

"Emzirme meme kanserinden korunmada çok önemli"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salim Başol Tekin ise radyasyona maruz kalmanın, doğum kontrol hapları ve aşırı kilonun meme kanserine neden olan faktörler arasında yer aldığını belirtti.

Hareketsiz yaşamın da kanser nedenlerinden biri olduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Araştırmaların sonucunda kişinin egzersiz yapması meme kanseri oluşumunu yüzde 80 azaltıyor. Kadınların meme kanserinden korunması için haftada en az 300 dakika egzersiz yapmasını öneriyoruz. Meme kanserinden korunmak için kilo almama ve hareketli yaşam tercih edilmeli. Kadınların meme kanserinden korunmaları açısından çocuk emzirme çok önemli bir faktör. Çevredekilere en az iki yıl çocuk emzirmelerini öneriyorum. Erkeklerde de meme kanseri görünüyor. Her 100-150 kadına karşın bir erkekte meme kanseri gözüküyor."

Panele katılan diğer öğretim üyeleri de meme kanseri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA