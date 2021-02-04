Her 60 saniyede bir mobil oyun turnuvası düzenleniyor

Tüm dünyada hızla yaygınlaşan espor, daha fazla profesyonel oyuncuyu bünyesine katmak için mobil uygulamalara taşınmaya devam ediyor. Öne çıkan uygulamaların başında ise altı ay önce piyasaya sürülen Game.tv geliyor. Kısa sürede 11 milyon turnuva gerçekleştirmeyi başaran mobil uygulama, bugün dünyanın 17 ülkesinde her 60 saniyede yeni bir turnuvaya ev sahipliği yapıyor. Oyun geliştiricileri, yayıncıları, website ve platformları tarafından desteklenen ve büyük ödül havuzlarının da katkısıyla amatör oyuncuların oyun becerilerini geliştirebilecekleri ilk adreslerden biri olarak konumlanan Game.tv, dünyanın 1 numaralı mobil espor platformu olmayı amaçlıyor.

GÜNDE 1600'DEN FAZLA TURNUVAYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Platformun işleyişine yönelik detayları aktaranGame.tv CEO'su Rosen Sharma, "Mobil espor, odak noktasını büyük turnuvalardan, her türden oyuncu için günde binlerce turnuva formatına kaydırdı ve bu da süreci hızla geliştiriyor. Bu kapsamda bizler de günde 1600'den fazla turnuvaya ev sahipliği yapmak için yapay zeka destekli eSpor asistanımız Tourney'i kullanıyoruz. Böylece turnuvaları baştan sona otomatik ve zahmetsizce yürütebiliyoruz. espor asistanı; toplulukların, yayıncıların ve içerik oluşturucuların turnuva oluşturmalarına yardımcı oluyor. Büyük oyun geliştiricileri de bu sürece oyunlarının etrafında canlı topluluklar oluşturarak entegre oluyorlar. Böylece 17 ülkede 60 saniyede bir turnuva düzenliyor ve 11 milyon oyuncuya ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız ağımızı daha dagenişleterek dünyanın 1 numaralı mobil espor platformu olmak." dedi.

KADIN OYUNCULARI DA DESTEKLİYOR

Game.tv; Garena Free Fire, Brawl Stars, PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi dünyaca ünlü 300'den fazla oyun için dünya çapında yüzlerce toplulukla turnuvalara ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, oyun ve espor alanında gelişmekte olan kadın oyuncuları desteklemek için Free Fire Diva Scrim Wars gibi kadınlara özel turnuvalara da ev sahipliği yapıyor. Oyuncular, platformu topluluk (lonca) tabanlı turnuvalarda rekabet edebilmenin yanı sıra, takım arkadaşlarıyla mesaj ve sesli sohbet yoluyla bağlantı kurmak, etkileşimde bulunmak için kullanıyor. Aynı zamanda profesyonel oyuncu ve en popüler yayıncıların turnuvalarına katılırken, büyük ödül havuzlarından ödüller de kazanıyor.

"AMATÖR OYUNCULAR BECERİ GELİŞTİRMEDE REHBERLİK EKSİKLİĞİ YAŞAYABİLİYOR"

Game.tv ile amaçlarının mobil oyunculara profesyonel esporcu olma yolunda rehberlik etmek olduğunu belirten platformun CEO'su Rosen Sharma, "İçinde bulunduğumuz dönem, espor endüstrisi için son derece heyecan verici bir dönem. Oyun oynayan yeni insanların sayısı ve oyun oynamaya harcadıkları zaman büyük ölçüde arttı. Bunun yanı sıra çoğu amatör oyuncu, becerilerini geliştirme konusunda rehberlik eksikliği yaşayabiliyor. Bizler de platformumuz aracılığıyla, mobil esporlar için profesyonel bir yol oluştururken, aynı zamanda genel topluluğu da teşvik ederek oyuncuları desteklemeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Game.tv çatısı altında oyunculara mentorluk desteği vermeye hazırlanan YouTuber ve Two-Side Gamers'ın Kurucusu Ritik Jain ise "Game.tv ile ortaklık kurarak, birçok genç oyuncuya espor yolculuğuna bir mentorla başlama fırsatı vermeye çalışıyoruz. Canlı yayın turnuvaları ile oyun izleyicilerinin yüksek katılımlarını sağlıyoruz. Bu kapsamda her gün 300'den fazla oyunda 1000 yeni topluluk platforma katılıyor. Oyun oynamak ve turnuvalara katılmak isteyen tüm oyuncuları ise topluluğumuza ve platformumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.