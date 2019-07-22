Her 6 kişiden biri migren hastası

Çeşitli aktivitelerle migren konusunda farkındalığın arttırılmaya çalışıldığı bu gün kapsamında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Figen Gökçay da migren konusunda uyarılarda bulundu.

Birçok insanın zaman zaman baş ağrısı yaşadığını ancak bu ağrıların kısa sürede geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Gökçay, "Migren'dekibaş ağrıları saatlerce bazen günlerce sürebilir.Ataklar şeklinde olan bu özellikteki baş ağrılarını Migren olarak nitelendiriyoruz. Bu türden ağrıya bulantı ve kusma eşlik edebilir. Hastalar çoğunlukla ışıktan, sesten ve kokudan rahatsız olurlar. Migren ağrıları nedeniyle hastalar, çalışamaz ve sosyal aktivitelerini yapamaz duruma gelebilirler" dedi.

Nörolojik hastalıklar listesinde ilk sırada

Migren'in dünyada en sık görülen nörolojik hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gökçay, ''Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, iş gücü ve iş günü kaybına neden olan Migren dünyada her 7 kişiden birinde; ülkemizde her 6 kişiden birinde görülen bir hastalık.Açlık, stres, uykusuzluk, aşırı uyku, lodos, kadınlarda mensturasyon gibi nedenler migrenataklarını tetikler. Çocuklarda da migren baş ağrıları olabilir. Bu ağrılar çocukların okul aktivitelerini engelleyebilir'' dedi.

'' Hacamat '' bir tedavi yöntemi değil

Hastaların yaşam biçimlerinde bazı düzenlemelerle ve tedavi ile migren ataklarının kontrol altına alabileceğini belirten Prof. Dr. Gökçay,"Migren hastalarına atak ve önleyici tedavilerle daha kaliteli bir yaşam sağlanabilir. Tıbbi, bazı girişimsel ve davranışsal tedaviler etkili olurken, hacamat veya migren cerrahisi gibi yöntemlerin bugün tedavide etkinliğinin kanıtı bulunmamaktadır'' diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Baş Ağrısı Polikliniği'nin 40 yılı aşkın süredir hastalara hizmet verdiğini belirten Prof. Dr. Gökçay, "Baş ağrısınınhafife alınmaması gerekiyor hastalar önceliklemutlaka bir aile hekimine ve gerektiğinde bir nöroloji uzmanına başvurmayı ihmal etmemeliler'' uyarısında bulundu.

Kaynak: Bültenler