Her 5 tüketiciden 3'ü şikayetinde haklı çıktı

12.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:21

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüketici hakem heyetlerimize vatandaşlarımız tarafından 2019'da 545 bin 237 başvuru yapılmış olup, 546 milyon 50 bin 537 lira tutarında uyuşmazlık değerlendirildi. Kararların yaklaşık yüzde 61'i tüketici lehine sonuçlandı" açıklamasında bulundu.