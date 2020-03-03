Her 5 Tasarım Merkezinden 1'i Tekstil Sektörü için Çalışıyor

03.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:48

Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaşan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki 5746 Sayılı Kanun kapsamında ''Tasarım Merkezleri'' kavramı mevzuata girdi ve Tasarım Merkezlerine birçok önemli destekler sağlandı.

2016'dan bu yana destek kapsamında bulunan tasarım merkezleri ile ciddi bir ivme yakalayarak şu anda 70 tasarım merkezi ile tüm sektörler arasında zirvede yer alan Tekstil sektörü yüzde 19'un üzerinde paya sahip. Tekstil sektörünü imalat sanayisi ve mühendislik ile mimarlık sektörleri izliyor.

Ar-Ge merkezi sayısıyla diğer illeri geride bırakan İstanbul, tasarım merkezi sayısında da lider durumda bulunuyor. İstanbul'da 160 tasarım merkezi faaliyet gösteriyor. Bu kenti, 42 tasarım merkeziyle Ankara, 28 merkezle İzmir, 25 merkezle Bursa ve 21 merkezle Denizli takip ediyor.

Teşvikle birlikte önemli bir istihdam kapısı açıldığını dile getiren Etkin Proje Yönetici Ortağı İbrahim Gedikoğlu, "Ülke genelindeki tasarım merkezlerinin sayısı da Şubat ayı itibarıyla 364'e yükseldi. Türkiye'nin 23 ilinde 34 farklı sektörde faaliyet gösteren tasarım merkezleri binlerce kişiye istihdam sağladı. Özellikle ülkenin katma değerli hizmetler üretebilmesi ve ihracatı artırabilmesi işletmelerin bu teşvikten yararlanmaları gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Tekstil, imalat sanayisi, makine, otomotiv, elektronik, enerji ve madencilik gibi birçok sektörde 4 bin 980 projenin yürütüldüğü tasarım merkezlerinde, 2019 yılına kadar tescillenen patent sayısı 141, tescilli marka sayısı 810, tescilli tasarım sayısı bin 250 olarak kaydedildi.

Kaynak: Bültenler