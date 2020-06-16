Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var

Dünyada her 5 kişiden birinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şiddetli enfekte etme riskini artırabilecek altta yatan bir sağlık sorununa sahip olduğu bildirildi.

Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var
16.06.2020 13:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:56

Dünyada her 5 kişiden birinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) şiddetli enfekte etme riskini artırabilecek altta yatan bir sağlık sorununa sahip olduğu bildirildi.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulundan Andrew Clark liderliğinde 188 ülkeden elde edilen verinin kullanıldığı modelleme çalışmasının sonuçları, "Lancet Global Health" dergisinde yayımlandı.

Çalışma, dünya nüfusunun yüzde 22'sinin, yani 1,7 milyar kişinin, Tip 2 diyabetten kalp rahatsızlığına varan çeşitli hastalıklardan muzdarip olduğunu, bu kişilerin 349 milyonunun, Kovid-19'la enfekte olmaları halinde muhtemelen hastanede tedavi edilmeye ihtiyaç duyacağını ortaya koydu.

Kovid-19'u ağır geçirme olasılığı, 20 yaş altındakiler için yüzde 1'den az, 70 yaş ve üzerindekiler için yaklaşık yüzde 20 olarak hesap edildi. 70 yaş üzeri erkeklerde riskin yüzde 25'in üzerine çıktığı gözlendi.

Çalışma, 65 yaşın altında tüm yaş gruplarında erkeklerin hastaneye kaldırılma olasılığının kadınlardan iki kat fazla olduğunu da gösterdi.

Altta yatan en az bir rahatsızlığı bulunan 20 yaş altında kişilerin dünya genelinde oranının yüzde 5'ten az, 70 yaş ve üzerindekilerin yüzde 66, bu kişilerin nüfusa oranının Afrika'da yüzde 16, Avrupa'da ise yüzde 31 olduğuna da işaret edildi.

Çalışan nüfusun (15 ila 64 yaşlarındakilerin) yüzde 23'ünde de altta yatan en az bir rahatsızlığın bulunduğu belirtildi.

Andrew Clark, çalışmayla ilgili, "Hesaplamalarımızın, ağır rahatsızlanma riski yüksek olanları koruma amaçlı önlemler açısından faydalı bir başlangıç noktası olmasını ümit ediyoruz. Bunlara, altta yatan rahatsızlıkları olanlara sosyal mesafe önlemlerine risk seviyelerine uygun biçimde uymaları yönünde tavsiye vermek ya da gelecekte aşı önceliği tanımak dahil edilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Normalleşmeyi yanlış anlayan kentimizde ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı Haber
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, 'Bana bir şey olmaz' düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, "Bana bir şey olmaz" düşüncesindeki tehlikeye dikkat çekti
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Sivassporlu Mert Hakan'ın Galatasaray'ı takipten çıkarması Fenerbahçe iddialarını gündeme getirdi
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Erzincan'da 5 kişinin öldüğü kazada aracın nehre düşme anı güvenlik kamerasında
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
Polisler, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir tabloyu ele geçirdi
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tedbirlere uyulmazsa kısıtlamalar tekrar gündeme gelecektir
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Artan vakalara rağmen vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uymuyor
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
Yolcu minibüsü Fırat Nehri'ne uçtu: 4 ölü, 3 yaralı, 1 kayıp
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Leyla Güven Ali Babacan Fahrettin Koca
Magazin Sıla Gülben Ergen Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Kaza Kadın Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 14:45:23. #1.15#
title