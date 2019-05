Türkiye'de de sık görülme oranına sahip hipertansiyon hastalığı üzerine son dönem gelişmelerin ele alındığı "Kardiyovasküler ve Metabolik Hastalıklarda ACE İnhibitörü Kullanımına Güncel Yaklaşımlar" toplantısı, Prof. Dr. Tevfik Ecder ve Prof Dr. Oğuzhan Deyneli'nin konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

"Her 4 ölümden 1'i hipertansiyon nedenli "

Türkiye'de her 3 kişinin birinde hipertansiyon hastalığının görüldüğünü belirten Prof. Dr. Tevfik Ecder sunumunda, 2015 yılında yayınlanan Türk Hipertansiyon Uzlaşı Raporu'nda da yer aldığı gibi sistolik 140 diyastolik 90 mm Hg üzeri değerlerin hipertansiyon olarak adlandırıldığını ifade etti. Hastalık ile ilgili halkın eskiye oranla daha bilinçli olduğunu aktaran Prof. Dr. Ecder sözlerini şu şekilde sürdürdü: "2012 yılında yayınlanan PatenT2 Çalışması'nda halkın hipertansiyon hakkında daha bilinçli olduğunu görüyoruz. Gün geçtikçe insanların bu hastalığa karşı daha duyarlı olduğunu ve yaşam biçimlerini bu hastalığa göre değiştirme eğilimde olduğunu biliyoruz. Her ne kadar bu bilinç artsa bile hala her 4 ölüm sebebinden biri hipertansiyona bağlı kardiyovasküler yetmezlik ya da böbrek yetmezliğinden kaynaklanıyor."

Egzersiz ve dikkatli beslenme ile kardiyovasküler hastalıklar daha az görülür

Diyabet hastalığı ile hipertansiyon arasındaki yakın ilişkiyi değerlendiren Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli, hipertansiyon hastalığının Tip2 diyabette daha çok görüldüğünü ve tedavi edilmezse yüksek ölüm oranları görülebileceğini aktardı. Ekmek, meyve suyu gibi gıdaların tüketiminin azaltılmasıyla bile trigliserid seviyesinin düşürülmesinin mümkün olduğunu söyleyen Deyneli: "Diyabetli bireylerde kan basıncının etkin kontrol altına alınması ilerleyen zamanlarda kardiyovasküler ve böbrek hastalıklarının daha az görülmesini sağlıyor. Diyabet hastalarının her gün kan basıncı takip edilerek; kan şekeri ve kan yağları da düzenli kontrol edilmeli. Özellikle damar sertliği giderici ilaçlar kullanılmaya devam edilmeli. Her gün düzenli egzersiz yapmak ve kilo vermek, tuz tüketimini azaltmak da kan basıncını düşüyor. Tüm bunlar yağ yakımını hızlandırdığından kardiyovasküler hastalıkların görülme riski de azalıyor" dedi.

Kaynak: Bültenler