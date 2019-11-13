Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında
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Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zatürrenin, geçen yıl dünya genelinde her 39 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı.

13.11.2019 18:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:31
Her 39 saniyede bir çocuk zatürre yüzünden ölüyor: Çoğu yaşamının ilk aylarında

Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zatürrenin, geçen yıl dünya genelinde her 39 saniyede bir çocuğun ölümüne neden olduğunu açıkladı.


Merkezi İngiltere'de bulunan Çocukları Kurtarın Vakfının (Save the Children) Dünya Zatürre Günü dolayısıyla yayımladığı raporda da rakamlar ürkütücü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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