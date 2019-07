Her 2 kişiden 1'inin kliması var

Klima kullanıcılarının dikkat çeken yanıtlarının yer aldığı araştırmaya göre; ankete katılan her 2 katılımcıdan 1'i evinde klima kullanıyor. Ankete katılanların büyük bir kısmı klima alırken ürün özellikleri yerine tasarruflu olmasına dikkat ettiğini belirtse de her 10 kişiden 7'si klimasını nasıl tasarruflu bir şekilde kullanacağını bilmiyor.

Dünya Soğutma Günü kapsamında, Mitsubishi Heavy Industries'in Türk ortağı Form MHI Klima Sistemleri, Türkiye'deki klima kullanım alışkanlıklarını yaptığı bir araştırma ile ölçümledi. Tasarruftan klima alımına, klima bakımından tasarım tercihine kadar birçok kapsamlı sorunun yer aldığı anket şaşırtıcı sonuçlarıyla dikkat çekiyor.

Ankete sonuçlarına göre her 2 kişiden 1'inin evinde klima bulunuyor. Klima alımında ise katılımcıların %50'si kendi karar verirken diğer yarısı ise ailesinin görüşünü alıyor. Klimaları, mutlaka teknik servis uzmanlarının görüşüne göre konumlandırmanın önerilmesine rağmen araştırmaya katılanların yüzde 60'ı klimalarının kendi istedikleri şekilde yerleştirilmesini tercih ediyor.

Klimada tasarruf özelliği olsun isteniyor, ama tasarruflu kullanım bilinmiyor

Araştırmaya göre son dönemlerde birçok farklı ürün ve kullanım alanında dikkat çeken tasarruf konusunun, klimalarda da oldukça popüler bir konu olduğu görülüyor. Her 10 klima kullanıcısından 7'si bir klimada ilk dikkat ettiği özelliğin ürün fonksiyonlarından çok tasarruf olduğunu söylüyor. Buna karşılık bir çelişki yaşayan tüketicilerden her 10 kişiden 7'si klimalarını nasıl tasarruflu kullanacağını bilmediğini belirtiyor. Tasarrufun yanı sıra her 10 klima kullanıcısından 4'ü cihazlarının aynı zamanda çevre dostu bir ürün olmasına dikkat ediyor.

Klimada tasarımı önemsiyoruz

Anket sonuçlarında dikkat çeken bir diğer detay ise; klima kullanıcılarının evlerindeki estetiğe de önem verdiği. Klima kullanıcılarının %70'i kullandıkları ürünün dış görüntüsüne ve tasarımına dikkat ediyor.

Türkler düzenli klima bakımında sınıfta kaldı

Kullanıcılar; klimada tasarruf, dizayn gibi detaylara dikkat etse de bir klima cihazının daha verimli, tasarruflu çalışmasını ve daha uzun ömürlü olmasını sağlayan bakımlarını ihmal ediyor. Soruları yanıtlayanlardan %50'si, klimalarına yılda 1 defa bakım yaptırdığını, geriye kalan %50 ise cihazlarına bakım yaptırmadığını söylüyor. Düzenli bakımlarını gerçekleştiren her 10 kişiden 6'sı da kendi bakımını kendi yapmayı tercih ediyor.

Klima alımında internet tercih edilmiyor

Klima alımında internetteki online satış kanallarında da birçok indirim, fırsat vb. kampanyalar yer almasına rağmen Türk kullanıcılar, ürünleri birebir görmek istiyor. Ankete katılan her 10 kişiden 7'si klimasını bayiler aracılığıyla satın almayı tercih ediyor.

Özellikle soğutma alanında birçok marka ve modelin bulunduğu iklimlendirme sektöründe Türk kullanıcıların tercihlerini yabancı markalardan yana kullandığı görülüyor. Araştırmaya katılıp soruları yanıtlayan her 10 kişiden 6'sı klimada ithal markaları tercih ediyor.

