İSTANBUL(AA) - Türkiye'de madeni yağların üretimi ve pazarlaması alanında 29 yıldır faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, son 5 yılda Türkiye'de üretilen yaklaşık 7,5 milyon aracın 4 milyonuna ilk dolum yağları ve antifrizlerini temin etti.

TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) verdiği üretim rakamlarına göre, Türkiye'de üretilen her 2 araçtan birinde TOTAL madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı.

İlk dolum yağları, aracın genel ömrünü ve uzun süreli verimliliğini etkileyebilmesinden dolayı araçlar için oldukça önem arz ediyor. TOTAL, ilk dolum yağlarını araç üreticileri ile yaptığı iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar, TOTAL'in, Türkiye'de son 15 yılda İzmir Menemen'deki üretim tesisinde 565 bin ton madeni yağ ürettiğini, bu üretimin yarısından fazlasının otomotiv ürünleri olduğunu, TOTAL'in, aynı zamanda çok geniş bir ürün yelpazesi ile endüstri ve denizcilik alanında da ürettiği son teknoloji ürünlerle müşterilerine yüksek kalitede hizmet sağladığını bildirdi.

TOTAL'in dünyanın en büyük 4 enerji şirketinden biri olduğunu belirten Hisarcıklılar, şunları kaydetti:

"Faaliyet gösterdiğimiz her alana yönelik ileri teknoloji madeni yağ ve antifrizlerimiz bulunmakta. Yalnızca ilk dolum değil, yetkili ve özel servisler kanalında da güçlü bir konuma ve yüksek pazar payına sahibiz. Tüm ürünlerimizi, orijinal araç üreticileriyle (OEM) uzun yıllara dayanan iş birliklerimizden elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerle geliştirdik. Bu sebeple Türkiye'de üretilen her 2 araçtan birinde TOTAL madeni yağları veya antifrizlerinin kullanılması bir tesadüf değil ve biz bu başarıdan gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA