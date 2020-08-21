Her 12 sağlık turistinden 1'i Antalya'da tedavi oldu 10-13 Şubat 2021'de TÜYAP İstanbul'da düzenlenecek 25. EMITT Fuarı, bir ilke ev sahipliği yaparak sağlık turizmi profesyonellerine yer vermeye başlayacak.

Şehir hastanelerinin inşasıyla birlikte sağlık altyapısı yenilenen Türkiye; Amerikalı, Avrupalı ve Ortadoğulu turistler için sağlık turizminin yeni merkezi haline geliyor. Bu alanda daha hızlı atılım yapmak ve Türkiye'nin küreselde aldığı pazar payını artırmak için, iş birliklerinin hızlı ve profesyonel bir biçimde oluşturulması önem kazanıyor.

2019'un ilk 6 ayında 350 binden fazla, 2019 toplamında ise 880 bin turistin sağlık amaçlı Türkiye'ye geldiğini belirten EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın, "Türkiye'nin küresel bir sağlık turizm merkezi olması hedefi, uzun süredir gündemde olan, planlı bir biçimde ilerlenen, önemli yatırımların yapıldığı bir ulusal ajanda. Son yıllarda, özellikle Avrupa'nın yaşlanan sağlık altyapısının da katkısı ile; Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa başta olmak üzere, dünya için önemli bir sağlık turizmi destinasyonu haline gelmeye başladı," dedi.

"Antalya İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, turizmin başkenti Antalya 2019'da 74 bin 138 sağlık amaçlı turisti ağırladı," sözleri ile Antalya'nın bu alanda da ilk sırada yer alma potansiyeli olduğunun altını çizen Aydın, Türkiye'nin; profesyonel bir yaklaşımla, doğru iş birliklerini sunan küresel bir platform aracılığıyla, yatırımlarının hızla karşılık bulabileceğini ekledi. Bu ihtiyacı karşılayacak en doğru platformun EMITT olduğunu belirten Aydın, Fuarın 25'inci yılında sağlık turizmi profesyonellerini de ağırlamaya başlayacaklarını söyledi:

"Türkiye'nin Kovid-19 pandemisi ile mücadelesi Dünya Sağlık Örgütü'nün takdirlerini aldı. Bu alanda elde edilen yönetim başarısının, sağlık turizminin hedeflerini revize etmesini sağlarken beklentileri yukarı çekti. Sektör profesyonellerimizin pazar paylarını daha çabuk artırabilmesi, alana dönük yatırımların hızla katma değere dönüşmesi ve beklentilerin kısa ve orta vadede karşılanması için sağlık turizmi profesyonellerini EMITT'e dahil ederek, bu süreçteki katkılarımızı sunmak istedik."

Pandemi döneminin ardından Türkiye'nin sağlık turizminde 20 Mayıs itibariyle 31 ülkeye kapılarını açtığını hatırlatan Aydın, bu alanda Türkiye'nin marka değerini artırmasının her anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

EMITT Fuarı Çeyrek Asrı Geride Bırakmaya Hazırlanıyor

Yeni katılımcılarla birlikte hem EMITT'in dünyadaki pozisyonunun hem de Türkiye'nin turizm kasının güçleneceğini belirten Aydın, "Sağlık profesyonellerinin EMITT'in 25'inci yılında fuara dahil olmaları ile herkes kazanacak. Bu enerji ve heyecanla 10-13 Şubat 2021'de çeyrek asrı geride bırakacak EMITT için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor," dedi.

Aydın: "Turizmde Kayıp 24,5 Milyar Doları Bulabilir"

Pandemi nedeniyle benzeri olmayan bir sezon yaşandığını belirten Aydın, son günlerde Türkiye'ye 2019 yılında en çok turist gönderen Rusya, Almanya ve İngiltere'nin yurtdışı seyahatlerine yönelik aldığı kararlar ile sektörün hareketlendiğin söyledi.

Nisan 2020'de verdiği bir mülakatta pandemi nedeniyle sektörün kaybının 16 milyar doları aşabileceğini söyleyen Aydın 2019'u 34,5 milyar dolarlık turizm geliriyle kapatan sektörün, TÜRSAB'IN 2020 yılı için açıkladığı 10-12 milyar dolarlık gelir beklentisine göre yıl sonu kaybının 24,5 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti:

"Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Mayıs 2020'de tüm dünyada turizm sektöründe 100 ila 120 milyonluk iş gücünün risk altında olduğunu açıklarken, küresel turizm pazarında daralmanın yüzde 80'e ulaşabileceğini söylemişti. Küresel turizm pazarı 1950 yılından bu yana böyle bir kriz yaşamadı. Ancak UNWTO, Ortadoğu'nun dünyanın diğer bölgelerine göre daha hızlı ve erken toparlanacağını öngörüyordu. Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede turizmin sektörünün yüzde 40'ından fazlasının Eylül, yüzde 70'inin ise yıl sonu itibariyle toparlanması bekleniyordu. Bugüne baktığımızda bu öngörülerin Türkiye için karşılık bulduğunu söyleyebiliriz."

Sağlık Turizminde Harcama 2,5 Kat Fazla

Özellikle döviz girdisi açısından sağlık turizminin önemli katkı sunacağının altını çizen Aydın, TÜİK verilerine göre 2019'da sağlık turizmi harcamasının 1 milyar 65 milyon dolar ile toplam turizm gelirinden aldığı payın yüzde 3,09 olduğunu hatırlattı:

"Geçtiğimiz yıl kişi başı sağlık turizmi harcamasının 1200 doların üzerinde gerçekleşti. Turist başı ortalama turizm harcaması 666 dolar olarak kayda geçerken, sağlık turizmi gelirinin turizm harcamasının yaklaşık iki katı olduğunu görüyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme ile, gelecek dönemlerde önemli sıçramalar ve gelirler ile istihdamımıza ciddi katkı sağlamamız da mümkün."

2020'de 44 Bini Aşan Ziyaretçi, Bine Yakın Katılımcı EMITT'te Yer Aldı

24. EMITT Fuarı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB'in desteğiyle, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nin (TTYD) iş ortaklığında 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri aralığında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan 24. EMITT Fuarı'nda 103 ülkeden 44 bini aşkın ziyaretçi ve 1000'e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar, 20 ülkeden 200 tur operatörünü katılımcı ve ziyaretçilerle buluştururken, 4.476 randevulu iş görüşmesine de ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Bültenler