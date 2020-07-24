Her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıktı
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Her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır.

Her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıktı
24.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık tarafından Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişiyle Kovid-19 tarama çalışması yapıldığını belirtti.

Çalışmada rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucunun pozitif çıktığını kaydeden Koca, paylaşımında vaka sayılarına ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Vakaların yüzde 46'sının tespit edildiği İstanbul'da Bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin."

Kaynak: AA

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