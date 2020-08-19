HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Her 100 restorandan 86'sını RoyalCert sertifikalandırdı

Güvenli Turizm Sertifikasyon programı kapsamında belge alan 1.236 yeme-içme tesisinden 1.057'sine (yüzde 86) RoyalCert tarafından sertifika verildi.

Her 100 restorandan 86'sını RoyalCert sertifikalandırdı
19.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:18

Güvenli Turizm Sertifikasyon programı kapsamında belge alan 1.236 yeme-içme tesisinden 1.057'sine (yüzde 86) RoyalCert tarafından sertifika verildi.

RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan sertifikasyon programı kapsamında denetim faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu çerçevede ilk günden beri Güvenli Turizm Belgesi taleplerini programın en ince detayına kadar denetleme yaparak karşılayan RoyalCert, söz konusu belgenin verildiği üç alanda da pazar lideri oldu.

Konaklama tesislerinde 2 bin 351 belgenin 543'ü, yeme-içme işletmelerinde 1.236 sertifikanın 1.057'si, tur ve transfer araçlarında da 1192 belgenin 750'si RoyalCert tarafından verildi.

"Tüm alanlardaki liderliğimizi pekiştirerek sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, sertifika programına giren üç alanda da lider olduklarını belirterek, sektördeki pazar paylarının otellerde yüzde 23, tur ve transfer araçlarında yüzde 63, restoranlarda ise yüzde 86 olduğunu bildirdi.

Özellikle restoranlardan ciddi talep aldıklarını kaydeden Namlı, ağustosla birlikte talepte canlanma yaşandığını, ay sonuna kadar yüzde 10'luk artış beklediklerini kaydetti.

Namlı, RoyalCert'e sertifika konusunda çok ciddi bir teveccüh olduğunu aktararak, "Onay bekleyenlerle birlikte toplamda 2 bin 445 adet sertifika vermişiz. Toplam verilen sertifikaların yüzde 49'u RoyalCert'in. Tüm alanlardaki liderliğimizi pekiştirerek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Özellikle yabancı turistlerin gelmeye başladığı bu dönemlerde tüm denetimleri titizlikle yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

HuQQabaz'ın sertifikası da RoyalCert'ten

Alphan Namlı, sertifika verdikleri restoranlar arasında yerli ve yabancı turistler tarafından ciddi şekilde ziyaret edilen işletmeler bulunduğunu, son olarak HuQQabaz'ın Ataköy şubesinde denetim gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Namlı, "CZN Burak ile başladığımız bu denetimlere son olarak HuQQabaz dahil oldu. Onlar da tercihini RoyalCert'ten yana kullandı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan bu işletmemiz de tüm denetimlerden başarıyla geçerek Güvenli Turizm Belgesi aldı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Magazin
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Magazin
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı Politika
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Politika
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Dünya
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu Politika
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ilk adım! Külliye'ye 10 dakika mesafede ofis tuttu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili barodan açıklama: Şüpheli açığa alındı, soruşturmanın takipçisiyiz
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçişin detaylarını anlattı
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başladı
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Küçük çocuk, bisikletle hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Domates bol olunca tarlada fiyatı 80 kuruşa kadar düştü
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere 'beni öldürün' diye yalvardı
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Selami Şahin Eser Yenenler Tamer Karadağlı
Spor Arda Turan Metin Oktay Sergen Yalçın Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Karar Rusya Bursa
Şu an buradasınız: Her 100 restorandan 86'sını RoyalCert sertifikalandırdı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 13:20:32. #1.15#
title