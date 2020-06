Her 100 liralık alışverişe verilen kuponlarla çekilişe katıldı, araba sahibi oldu - Her 100 liralık alışverişe verilen kuponlarla çekilişe katıldı, araba sahibi oldu Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen ve her 100 liralık alışverişe karşı verilen kuponlarla gerçekleştirilen çekiliş sonucu bir kişi sıfır kilometre aracın sahibi oldu.

- Her 100 liralık alışverişe verilen kuponlarla çekilişe katıldı, araba sahibi oldu DİYARBAKIR - Ceylan Karavil Park AVM'de düzenlenen ve her 100 liralık alışverişe karşı verilen kuponlarla gerçekleştirilen çekiliş sonucu bir kişi sıfır kilometre aracın sahibi oldu. Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen, Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen Ceylan Karavil Park AVM, ziyaretçilerini 100 liraya araba sahibi yaptı. AVM içerisinde mağazalardan yapılan 100 lira ve üzeri alışverişlerde çekilişe katılım hakkı 10 Aralık 2019'de başladı, 10 Mart 2020'da sona ermişti. Dün noter huzurunda çekilen kurada 251879 numaralı kuponun sahibi Mustafa Demir kazanan asil tahlili oldu. "Önce şaşırdık sonra geçek mi diye şüpheye düştük" Pastane işletmecisi olan Mustafa Demir, araç kazandığını telefonla öğrenince hayatının şokunu yaşadığını ve ilk başta inanmadığını kaydetti. Demir, "Herkes gibi biz de katıldık, beklenti vardı evet, kısmet bizeymiş. 16 bin liraya mobilya takımı aldık, muhtemelen orada çıkmıştır. Önce şaşırdık sonra gerçek mi diye şüpheye düştük. İyi güzel araba, daha önce aracım vardı, o da güzel bir arabaydı bu da kısmetmiş buna bineceğim. Ticaretin durduğu noktada insanları mutlu etmek güzel bir şey, devamını bekleriz, Ceylan Karavil AVM'ye teşekkür ediyorum" dedi. Kaynak: İHA