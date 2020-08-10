Her 100 kişiden 2'si doğuştan kalp hastası Özel Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli, doğuştan kalp hastalıklarının toplumun yüzde 2'sini ilgilendirdiğini söyledi.

Özel Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli, doğuştan kalp hastalıklarının toplumun yüzde 2'sini ilgilendirdiğini söyledi.

Çocukluk yaşlarda morarma ile ortaya çıkan çok sayıdaki doğumsal kalp hastalığı tedavisinin yetişkin yaşlarda ise kardiyoloji uzmanları tarafından takip edildiğini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aysel Aydın Kaderli, "Doğuştan kalp hastalıkları toplumun yüzde 2'sini ilgilendirmektedir. Ancak bazen çocukluk yaşlarında hiç teşhis konulmaksınız ileri yaşlarda çarpıntı ve zaman zaman çabuk yorulma ve hayata karşı isteksizliklerle ortaya çıkmaktadır. Bunların tedavi yöntemlerini de zaman zaman cerrahi tekniklerle zaman zaman da cerrahiye gerek olmadan girişimsel olarak düzeltebilmektedir. Özellikle kalp delikleri ve kalbin kulakçıkları arasındaki delikler kasıktan toplar damara girilerek delik içerisine bir kapatıcı cihaz yerleştirilmesi sonucunda son derece iyi sonuçlar elde etmekteyiz. Son 20 yıl içerisinde ilerleme kaydedildi. Kalp deliklerinin içerisine yerleştirilen şemsiyelerin bu hastalarla ilgili faydalı olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.

Son yıllarda giderek daha fazla hassasiyetle sürdürülen koruyucu hekimlik sayesinde Avrupa'daki kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler neredeyse yarı yarıya azaldığını belirten Kaderli, "Kalp damar hastalıklarından korunma hayat tarzı haline getirilmelidir. Yüksek kalp damar hastalığı riski, hayat tarzı değişikliği ve risk faktörlerinin yönetimi ile kontrol altına alınabilmektedir. Etkili bir korunma tedavisi ile kalp damar hastalıklarının yüzde 80'i ve kanser hastalıklarının ise yüzde 40'ının önlenebileceği tahmin edilmektedir" dedi.

(Süleyman Aydın/İHA)

Kaynak: İHA