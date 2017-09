Her 100 Alman'dan 10'unu Türk Hazırgiyim Sektörü Giydiriyor

Almanya'da her 100 kişiden 10'ununu giydiren Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü, Almanya'da düzenlenen Munich Apparel Source Fuarında yeni koleksiyonlarını tanıtarak bağlantılar kurdu.



Dünyanın en büyük kumaş fuarlarından biri olan Munich Fabric Start Fuarı ile eşzamanlı düzenlenen, Munich Apparel Source Fuarı'na Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Türkiye Milli Katılım Organizasyonu ile 14 Türk firması katıldı.



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, büyük ziyaretçi çeken dünyanın en büyük kumaş fuarlarından biri olan Munich Fabric Start Fuarı'nın girişine kurduğu özel tasarım mağaza ile Türk hazırgiyim ve konfeksiyon ürünlerinin Türkiye standı dışında farklı bir noktada daha Almanların beğenisine sundu.



İhracatımız siyasi gelişmelerden etkilenmedi



Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü'nün, Almanya'nın Avrupa'daki en büyük tedarikçisi olduğunu ve yüzde 10 pazar payına sahip olduğunu belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, dünya genelinde ise; Çin ve Bangladeş'in ardından üçüncü sırada yer aldıklarını, Almanya pazarına yoğunlaşarak birinci sıraya çıkmak istediklerini kaydetti.



Son dönemde Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerilimin ihracat rakamlarına yansımayacağına inandıklarını dile getiren Kızılgüneşler, "Türkiye ile Almanya arasındaki tarihi bağlar çok güçlü. Almanya'da 3 milyonu aşkın Türk kökenli insan yaşıyor. Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat rakamlarına baktığımızda ihracat rakamlarının siyasetten etkilenmediğini görüyoruz. Türkiye'den Almanya'ya yapılan ihracat 2017 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 7'lik artışla 9 milyar 601 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde Hazırgiyim ihracatımız ise yüzde 1 artışla 2 milyar 163 milyon dolara çıktı. Munich Apparel Source Fuarı'na önümüzdeki yıllarda katılmaya devam edeceğiz ve Almanya pazarındaki konumumuzu güçlendireceğiz" şeklinde konuştu.



EHKİB Başkanı Kızılgüneşler, Dünya'nın en büyük kumaş fuarlarından biri olan Munich Fabric Start Fuarı'nın girişine kurdukları özel tasarım mağazayla Türk firmalarının ürünlerinin ikinci bir noktada tanıtımına da fırsat sağladıklarını sözlerine ekledi.



Türk Hazırgiyim sektörü her 100 Alman'dan 10'unu giydiriyor



Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk, Munich Apparel Source Fuarı kapsamında Avrupalı ithalatçılara Türkiye'nin hazırgiyim ve tekstil sektörlerindeki avantajlarını anlatan bir sunum yaptı.



Avrupa'nın en büyük iplik, ev tekstili ve kumaş üretim kapasitesinin Türkiye'de olduğu bilgisini paylaşan Ünlütürk, "Türkiye, Dünyanın 3. büyük çorap tedarikçisi, 6. büyük dokuma kumaşı tedarikçisi, 5. büyük örme kumaş tedarikçisi, en büyük 4. havlu tedarikçisi, dokuma halı üretiminde dünya lideri, 60.000'den fazla giyim ve tekstil şirketi, 1 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor. Türkiye güçlü ve yaygın ulaşım ağına sahip. Hızlı moda için iyi düzenlenmiş iş modeline sahip. Kendi koleksiyonlarını hazırlayabilen tasarım ofislerine sahip ihracatçı firmaları sayesinde 4 hafta içinde Avrupa'nın siparişlerini teslim edecek kapasiteye sahip. 31 farklı şehirde 46 üniversitede moda tasarım ve 13 tekstil mühendisliği bölümü ile nitelikli iş gücünü barındıran bir endüstriyiz" dedi. - AYDIN