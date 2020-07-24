Her 10 öğrenciden 7'si haftada en az 4-5 gün oyun oynuyor
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Her 10 öğrenciden 7'si haftada en az 4-5 gün oyun oynuyor

Ipsos Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasında aynı zamanda; öğrencilerin günlük hayatlarını nasıl geçirdiğini anlamak üzere kişisel ilgi alanları, sağlık ve beslenme, sosyal hayata katılım, alışveriş gibi konularda çeşitli faaliyetleri ne sıklıkta yaptıkları da soruldu.

Her 10 öğrenciden 7'si haftada en az 4-5 gün oyun oynuyor
24.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:29

Her ne kadar TV'deki haber programları ikinci sırada gelse de öğrencilerin 18 yaş ve üzeri bireylere kıyasla televizyonu daha az takip ettiği söylenebilir. Yakın çevre ve whatsapp aracılığıyla salgın hakkında haberleri takip etme düzeyi ise genel kamuoyuna benzer şekilde seyrediyor.

İlgi alanlarına bakıldığında öğrencilerin en çok oyun oynayarak vakit geçirdiği görülüyor. Son 15 günde öğrencilerin %66'sı en az 4-5 gün oyun oynamış. Internet üzerinden film-dizi izlemek veya televizyon izlemek de öğrenciler arasında çok yaygın.

SALGIN SÜRECİNDE GENÇLERLE AİLELERİ ARASINDA NEDEN ANLAŞMAZLIK, ÇATIŞMA YAŞANMIŞ?

20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle lise öğrencileri de salgın döneminde evde vakit geçirmek durumunda kaldı. Haliyle aile ile evde geçirilen vakit de artmış oldu. Bu durumun aileleri ile ilişkilerini ne yönde etkilediğini anlamak üzere öğrencilere aileleriyle herhangi bir çatışma/anlaşmazlık yaşayıp yaşamadıkları sorusuna; her 4 gençten 3'ü sık sık veya bazen aileleriyle böyle bir durum yaşadığını belirtti.

ANLAŞMAZLIK YAŞANAN KONULAR NELER?

Salgın döneminde lise öğrencileri eğitim-öğretim hayatlarına uzaktan eğitimle devam etmişti. Bu durumun öğrencilerin aileleri ile aralarında bir çatışma konusuna dönüştüğü görüldü. Örneğin öğrencilerin %65'i geç yatma/kalkma, %45'i ders çalışmama, %32'si ise derslere zamanında katılmama konusunda aileleriyle sorun yaşadığını belirtiyor. Diğer bir anlaşmazlık konusu ise gençlerin ilgi alanlarına ailelerinin beklentilerinin üstünde zaman ayırmaları oldu. Bu kapsamda %56 uzun süre oyun oynadıkları, %50 uzun süre sosyal medyada vakit geçirdikleri ve %35 uzun süre dizi/film izledikleri için aileleriyle çatıştıklarını ifade ediyorlar. Bunların yanı sıra ev işlerine yardımcı olmamak da bir sorun alanı olarak sıralanıyor.

Kaynak: Bültenler

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