Her 10 kişiden dördü virüs nedeniyle tatile çıkmakta kararsız Koronavirüs salgını tatil planlarını ve alışkanlıklarını değiştirdi.

Koronavirüs salgını tatil planlarını ve alışkanlıklarını değiştirdi. Hijyen kaygıları öne çıkarken tatile ayrılan bütçeler kısıldı. Yapılan araştırmaya göre tatilcilerin yüzde 62'si planlarını değiştirirken, yüzde 43'ü bulaş ve hijyen endişeleri nedeniyle tatile çıkmaktan çekiniyor. Otel tatili yapacağını söyleyenler ise yüzde 15'de kalıyor.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de kontrol altına alınmasıyla birlikte yaz tatili planları yeniden gündeme geldi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları hayati önem taşımaya devam ederken hem turizm ve konaklama sektöründe yeni düzenlemelere gidildi hem de tatilcilerin öncelikleri değişti. Kısa dönemli ev ve tekne kiralama sitesi TatildeKirala.com'un 74 şehirden 600'ü aşkın katılımcıyla gerçekleştirdiği Koronavirüs Gölgesinde Tatil Alışkanları Araştırması'na göre katılımcıların yüzde 62'si salgınla birlikte tatil planlarını değiştirdi. Katılımcıların yalnızca yüzde 14'ü tatil planı yaptığını belirtirken yüzde 43'ü bulaş ve hijyen endişeleri nedeniyle tatil planı yapmaktan çekiniyor. Bu endişeler, ortak kulanım alanlarının yoğunlukta olduğu otelleri de tatil planlarının dışında bırakıyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 15'i hotelleri tercih edeceğini söylerken yüzde 45'i müstakil ev ve kiralık villalarda kalacağını belirtiyor. Tatile çıkacak olan her 2 kişiden biri özel araç ile ulaşımını sağlayacak.

YÜZDE 30'LUK KESİM TATİLE ÇIKMAYACAK

Araştırma sonuçlarına göre Kovid-19 salgını nedeniyle tatil planlarını değiştirmek zorunda kalanların oranı yüzde 62 ile oldukça geniş bir grubu ifade ediyor. Yüzde 38'lik kesim ise salgın öncesindeki planlarının geçerli olduğunu söylüyor. Katılımcıların yüzde 43'ü henüz karar aşamasında iken yüzde 14'lük kesim tatile çıkmaya karar verdiğini, yüzde 13'lük kesim de yazlığına veya köyüne gideceğini belirtiyor. Bu yıl tatile çıkmama kararı alanlar ise katılımcıların yüzde 30'unu oluşturuyor.

TATİLE ÇIKMAYANLARIN TEMEL GEREKÇESİ BULAŞ VE HİJYEN KAYGISI

Araştırmaya göre; tatile çıkmayan yüzde 30'luk kesimin temel sebepleri arasında bulaş ve hijyen endişesi ilk sırada yer alıyor. Katılımcıların yüzde 43'ü bu sebeple tatil planlarını iptal ettiğini belirtirken, yüzde 27'si köy veya yazlık dışında herhangi bir yerde konaklamak istemiyor. Tatile çıkmama kararında ekonomik sebepler de belirleyici rol oynuyor. Katılımcıların yüzde 15'i maddi yeterizliklerden dolayı herhangi plan yapmazken yüzde 15'lik bir kesim de normal şartlarda zaten tatile çıkmadığını söylüyor.

TATİL BÜTÇESİ AYIRAMAYANLARIN ORANI YÜZDE 30

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta ise pandemi sürecinde yaşanan ekonomik belirsizliklerin tatil bütçeleri üzerindeki etkisi olarak görülüyor. Katılımcıların yüzde 50'si tatil için 5 bin TL'nin altında bütçe ayırdığını söylerken, tatil için hiç bütçe ayırmayanların oranı yüzde 30 ile dikkat çekti. Tatil bütçesi 5 bin TL ila 10 bin TL arasında olanlar yüzde 17 olarak kaydedilirken, yalnızca yüzde 3'lük bir kesim 10 bin TL ve üzerine çıkabildiğini belirtiyor.

PLANI OLANLARIN YÜZDE 45'İ MÜSTAKİL EVLERDE VEYA VİLLALARDA KONAKLAYACAK

TatildeKirala.com'un elde ettiği veriler, normale dönüş başlasa da büyük çoğunluğun ortak kullanım alanlarından olabildiğince uzak durmaya çalıştığını gösterdi. Salgın sonrası tatil planlarını askıya almayanlar, yüzde 45 oranla konaklamak için müstakil evleri ve villaları tercih edeceğini söylüyor. Asansör, havuz, restoran, plaj gibi ortak kullanım alanlarının yoğunlukta olduğu oteller ise yüzde 15 ile geri planda kalıyor. Araştırma sonuçları, benzer kaygılar nedeniyle doğa tatillerine de önemli bir yönelim olduğunu gösteriyor. Katılımcıların yüzde 14'ü, karavan veya kamp tatili yapacağını belirtiyor.

TATİLCİLERİN YARISINDAN FAZLASI ŞAHSİ VEYA KİRALIK ARAÇLARLA SEYAHAT EDECEK

Sosyal mesafe ve bulaş riski gibi endişeler, tatile çıkacakların ulaşım tercihlerinde de etkili oluyor. Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışan tatilcilerin yüzde 53'ü kendi arabasıyla veya araç kiralayarak seyahat edeceğini belirtiyor. Yalnızca yüzde 9'luk bir kesim ulaşımda otobüs veya deniz yollarını kullanacağını söylerken, en az tercih edilen ulaşım aracı yüzde 8 ile uçak oluyor.

DENİZ-HAVUZ İKİLEMİNDE DENİZ GALİP GELİYOR, ROTA EGE'YE ÇEVRİLİYOR

Koronavirüs Gölgesinde Tatil Alışkanları Araştırması, vatandaşların ikilemde kaldığı 'havuz mu, deniz mi?' sorusunun da cevaplandığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 40'ı denize gireceğini söylerken havuzu tercih edeceklerin oranının yüzde 20'de kaldığı görüldü. Zorlu pandemi sürecinin ardından denize kavuşmak isteyenler ise yüzde 43 oranla en çok Ege bölgesine yöneldi. Ege'yi yüzde 24 ile Akdeniz, yüzde 11 ile Marmara, yüzde 8 ile Karadeniz ve yüzde 2 ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu takip etti.

(İHA)

Kaynak: İHA