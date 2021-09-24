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hepsiemlak'ta "Elit Danışman" hizmeti başladı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
hepsiemlak'ta

hepsiemlak, teknolojik dönüşüm faaliyetleri kapsamında Elit Danışman hizmetini başlattı.

ANTALYA (AA) - hepsiemlak, teknolojik dönüşüm faaliyetleri kapsamında Elit Danışman hizmetini başlattı.

hepsiemlak'tan yapılan açıklamaya göre, Elit Danışman hizmeti, ilan listeleme sayfalarında emlak danışmanının fotoğraf ve isminin de gözükmesini sağlıyor, bu sayede ilanı takip edenlerde güven algısı oluşuyor ve danışman bireysel olarak da bir marka haline geliyor.

Elit Danışman hizmeti İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'ya özel hazırlanan raporlara erişim şansı sunarak, emlak danışmanlarının bölgenin nabzını tutmasına da yardımcı oluyor. Ayrıca emlak danışmanlarının bölgesindeki TÜİK resmi satış verilerini düzenli halde görmesine ve genel pazar görünümüne sürekli olarak hakim olmasına imkan tanıyor.

Bölgenin hem kiralık hem de satılık fiyat endeksine erişim sağlayan Elit Danışman hizmeti, bu sayede emlak danışmanlarına, aracılığını üstleneceği alacağı portföyün fiyatını mülk sahipleri ile birlikte belirlerken güvenilir bir referans sunuyor.

Bu bilgilere ek olarak, rapor bölgelere özel sayfa görüntüleme sayılarına erişim sunarak, kullanıcılara hem kiralık hem de satılık gayrimenkullerde talepteki tabloyu çiziyor ve emlak danışmanlarının bölgesindeki kiralık ve satılık talebini görmelerine ve portföyünü buna göre şekillendirmelerine fırsat tanıyor.

Elit Danışman hizmeti, tanıtıma özel fiyatıyla aylık 499 TL yerine, yıllık taleplerde ayda sadece 199 TL'ye alınabiliyor.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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