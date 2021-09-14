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hepsiemlak.com'dan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre ev araması yapılabiliyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
hepsiemlak.com'dan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre ev araması yapılabiliyor

Emlak platformu hepsiemlak'ta yeni ilan arama teknolojisiyle artık kullanıcılar satın almak istediği ya da kiralık olarak baktığı evi, çevresinde bulunan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre arayabiliyor.

Emlak platformu hepsiemlak'ta yeni ilan arama teknolojisiyle artık kullanıcılar satın almak istediği ya da kiralık olarak baktığı evi, çevresinde bulunan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre arayabiliyor.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, hepsiemlak'ta teknolojik dönüşüm hızla devam ediyor. Yakın zamanda hizmete sunulan yeni ilan arama teknolojisi ile kullanıcılar satın almak istediği ya da kiralık olarak baktığı evi, çevresinde bulunan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre arayabiliyor.

Bunun için hepsiemlak.com ana sayfasındaki arama kısmına toplu taşıma durağının, okulun ya da hastanenin isminin yazılması yeterli oluyor.

Tercih edilen toplu taşıma durağı, okul ya da hastane bilgisi girildikten sonra kullanıcıların karşısına harita üzerinden görebilecekleri maksimum 1.500'e kadar ilan çıkıyor.

Kullanıcılar isterlerse filtreleme seçeneğinden satılık ya da kiralık tercihlerini belirleyebiliyor, kategori bölmesinden bakılacak yeri konut ya da işyeri olarak aratabiliyor, aradıkları evin ya da iş yerinin fiyat aralığı, metrekare büyüklüğü, emlak ofisinden ya da mülk sahibinden olup olmadığı gibi tercihleri de yapabiliyor. Tüm kriterler belirlendiğinde maksimum 5 kilometrelik bir alan çerçevesindeki seçenekler kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcılar, ilanın detayına girmek zorunda kalmadan fotoğrafları inceleyip, ilanla ilgili daha hızlı karar verebiliyor. İlan sahibinin telefon numaralarını görebiliyor veya doğrudan mesaj gönderebiliyor. İlanı kolayca favorilerine ekleyebiliyor ve favoriye ekledi bilgisini harita pinleri üzerinde görebiliyor. Kullanıcılar, aramalarını harita üzerinden doğrudan kaydedebiliyor.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: hepsiemlak.com'dan okul, hastane ve toplu taşıma kriterlerine göre ev araması yapılabiliyor - Haberler
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