Hepsiburada ve Intel'den KOBİ'lerin teknolojik altyapılarını güçlendirmek için iş birliği

Hepsiburada ve dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Intel, KOBİ'lerin e-ticaret teknoloji altyapılarını geliştirmelerine, dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına ve işlerini güçlendirmelerine olanak tanıyan DijitalKobi Programı'yla büyük bir iş birliğine imza atıyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Eurostat verilerine göre, Türkiye'de KOBİ'lerin online sipariş alma oranı, yüzde 9 ile AB'deki 27 ülkenin ortalaması olan yüzde 17'nin gerisinde ve bu oran büyük bir gelişim potansiyeli taşıyor. Program ile henüz e-ticarete adım atmamış ya da yeni başlayan KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine ve doğru teknolojilere yatırım yapmalarını sağlayacak program kapsamında indirimli donanımlar, yazılım avantajları, eğitimler ve HepsiAds kredisi gibi çeşitli avantajlar yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, KOBİ'lerin ülke ekonomisi açısından çok büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Intel ile yaptığımız iş birliği ile KOBİ'lere sunduğumuz avantajlara bir yenisini ekliyoruz. Hepsiburada'nın deneyimi ve Intel'in teknoloji alanındaki gücü KOBİ'lerin dijital dönüşümü için büyük bir itici güç oluşturacak. DijitalKobi Programımız, e-ticaret alanına yeni başlamış veya başlamak isteyen KOBİ'lere çok önemli avantajlar sağlayacak ve işlerini hızla büyütmelerine olanak tanıyacak." ifadelerini kullandı.

DijitalKobi programına işini e-ticarete taşımak ya da e-ticaret işini büyütmek isteyen veya yeni bir iş fikri olan KOBİ'ler başvurabiliyor. Programa dahil olan KOBİ'ler 11. Nesil Intel Core işlemcili dizüstü bilgisayarlarda yüzde 10 indirimin yanı sıra yazıcılar, ağ ve antivirus yazılımlarında ekstra indirimlerden faydalanabiliyor. Program kapsamında KOBİ'lerin e-ticaret alanında başarıya ulaşmalarını sağlayacak etkili reklam teknikleri, marka farkındalığını artırma, etkili sosyal medya kullanımı, müşteri memnuniyeti için operasyonel ipuçları gibi çeşitli eğitimler sunuluyor. Tüm bu avantajların yanı sıra KOBİ'ler 1.000 TL'lik HepsiAds kredisi ve HepsiAds eğitimlerinden faydalanabiliyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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