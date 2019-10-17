Hepsiburada ve CarrefourSA'dan online alışverişe boyut atlatacak iş birliği

17.10.2019 12:52

E-ticaret platformu Hepsiburada, CarrefourSA ile işbirliği yaparak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yenilikçi bir iş modeli için düğmeye bastı.



Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ile CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu'nun İstanbul'da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla duyurulan işbirliği kapsamında, müşterilerin e-ticaret platformu üzerinde ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması hedefleniyor. Geliştirilen e-ticaret modeliyle bir evin günlük, haftalık veya aylık ihtiyacı olan geniş seçenekteki market alışverişi müşterilerin gün içinde seçtikleri zaman dilimine uygun olarak teslim edilecek.



Türkiye'de bir ilk olan Hepsiexpress'e özel olarak kurulan, soğuk zincire uygun yüzlerce araçtan oluşan dev dağıtım filosu ile CarrefourSA'nın yaş sebze meyveden sağlık ve kozmetiğe, et, balık, tavuktan süt ürünlerine kaliteli, taze ve seçkin ürünleri Hepsiburada müşterilerine sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ulaştırılacak. İlk etapta İstanbul'da belirli semtlerde başlayacak hizmetin yeni yılla birlikte Türkiye geneline yaygınlaştırılması planlanıyor. Hepsiexpress operasyonları, satış sonrası destek ve müşteri hizmetleri lider e-ticaret platformu Hepsiburada'nın güvencesiyle müşterilere sunulacak.



"Türkiye'de süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz"



Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, firmalarının müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre sürekli kendini yenilediğine vurgu yaparak,"Hepsiburada olarak yaptığımız yatırım ve yeni atılımlarla Türkiye'de online alışverişin öncüsü olmaya devam ediyoruz. Amacımız; müşterilerimize aradıkları her şeyi evlerinin konforunda, kolaylıkla bulabilecekleri, uçtan uca eşsiz bir online satın alma deneyimi sunmayı sürdürmek. Fiziksel ve dijital dünyanın birbiriyle iç içe geçtiği günümüzde, tüketici alışkanlık ve eğilimlerini öngörerek; CarrefourSA'nın süpermarket alışverişlerinde en güçlü olduğu taze meyve sebze, kalite, ürün çeşitliliği gibi avantajlarını bizim 20 senelik teknoloji, online alışveriş tecrübemiz, lojistik ve müşteri hizmetleri alanındaki gücümüzle birleştirdik. Türkiye'ye kazandırdığımız bu yeni modelle süpermarket alışverişine boyut atlatıyoruz" dedi.



"Hepsiexpress ile bir evin tüm ihtiyaçları gün içinde kapıda"



Emirdağ sözlerine, "Hepsiexpress'den sipariş veren müşterilerimizin sepetindeki taze sebze-meyveden sağlık-kozmetiğe, et-balık-tavuktan süt ürünlerine uzanan tüm ürünler, onlara en yakın CarrefourSA mağazasından tedarik edilerek, gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaşacak. Hepsiburada olarak müşterilerimize hızlı, kolay, pratik ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunma hedefimiz etrafında; yenilikçi yaklaşımımızla pazarın çıtasını yükseltmeye, yeni iş birlikleri ve yatırımlarla ilklere imza atmaya devam edeceğiz" diyerek devam etti.



"Hepsiexpress, Yeni Nesil Market vizyonumuzun dijital dünyadaki yansımasıdır"



"CarrefourSA olarak güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi en uygun fiyat politikasıyla marketlerimizden günde 500 bin kişiye ulaştırıyoruz. Dünya büyük bir hızla dijitalleşirken biz de bu sürece ayak uydurarak yeniliklere imza atıyoruz" diyerek sözlerine başlayan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi:



"Reyonlarımızda yer alan yaklaşık 25 bin ürünü önce carrefoursa.com online marketimize, ardından da CarrefourSA Online Market mobil uygulamamıza taşıdık. Müşteri deneyimleriyle yol haritasını belirleyen bir marka olarak dijital platformlardaki müşteri alışkanlıklarını takip ediyoruz. Müşterinin ihtiyaçlarını birden çok farklı kanaldan giderme arayışını gözlemleyerek farklı kanallarda yer almaya başladık. Bu çerçevede Hepsiexpress ile bir ilke imza atıyor, bir markette yer alan taze gıda, kuru gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, kozmetik, ev tekstili vb. binlerce ürünü müşterilerin parmaklarının ucuna getiriyoruz. Artık bir Hepsiexpress müşterisi, market alışverişi yapmak istediğinde firmamızın güvencesi ve kalitesiyle yerli tohumlardan üretilmiş yaş sebze meyve ürünlerine, yüzde 100 yerli besi kırmızı etlere, yaklaşık 500 farklı Carrefour markalı ürünlere erişebilecek"



Kutay Kartallıoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı: "CarrefourSA olarak Hepsiexpress iş birliğimiz Yeni Nesil Market vizyonumuzun daha geniş kitlelere ulaşabilmesi amacıyla dijital dünyaya olan yeni bir yansımadır. Türkiye organize gıda perakendesinde ilklere imza atan bir marka olarak Hepsiburada gibi alanında lider bir e-ticaret platformu ile güç birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA