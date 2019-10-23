Hepsiburada, operasyon merkezinde Masterchef Türkiye'yi ağırladı

23.10.2019 16:02

Hepsiburada, 23 Ekim'de Gebze'de kurulu Akıllı Operasyon Merkezi'nde Masterchef Türkiye'yi ağırladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, dev merkezde özel olarak kurulan mutfakta, takımlar 50 Hepsiburada çalışanı için tabldot konseptinde öğle yemeği menüsü hazırlamak için yarıştı.



Yarışmanın sonunda kırmızı ve mavi takımın birbirinden lezzetli menülerini tadan Hepsiburada çalışanları, yaptıkları oylamanın ardından kazanan takımı belirledi. Bu akşam 35. bölümü yayınlanacak olan Masterchef'te kazanan takım izleyicilere açıklanmış olacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, her ay 35'ten fazla kategoride milyonlarca siparişin hızlı ve güvenli bir şekilde müşterilerine ulaştırıldığını belirtti.



Timirci, yakında Hepsiexpress ile birlikte müşterilerine taze sebze-meyveden et-balık-tavuğa, süt ürünlerinden şarküteriye uzanan tüm süpermarket ürünlerini gün içinde seçtikleri zaman diliminde kendilerine ulaştıracaklarını kaydetti.

Timirci, Masterchef'te izledikleri şeflerin ve yarışmacıların birbirinden lezzetli tariflerini hazırlamak için sadece tek tıkla tüm ihtiyaçlarını evlerinin konforunda, platformun üzerinden karşılayabileceklerini ifade etti.

Kaynak: AA