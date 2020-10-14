Hepsiburada'nın yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu
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Hepsiburada'nın yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu

14.10.2020 14:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 15:11

e-ticaret platformu Hepsiburada, yeni reklam yüzü Cem Yılmaz ile başlattığı yeni iletişim atılımı ve iş birliğini İzmir'de duyurdu.

e-ticaret platformu Hepsiburada, yeni reklam yüzü Cem Yılmaz ile başlattığı yeni iletişim atılımı ve iş birliğini İzmir'de duyurdu.

Konak ilçesinde bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, Hepsiburada olarak, 40'a yakın kategoride 30 milyonu aşkın ürün çeşidini müşterilerle buluşturduklarını söyledi.

Aylık 200 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan dev bir platform olduklarını belirten Emirdağ, "Hedefimiz, Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak." dedi.

Yeni iletişim atılımı kapsamında başlatılan Cem Yılmaz iş birliğiyle ilgili ise Emirdağ, şunları kaydetti:

"Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı kültürünü birleştiren veri ile tecrübeyi harmanlayan bir ekibe sahibiz. Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi şirketleriyle yaptığımız iş birlikleriyle müşterilerimizin hayatında fark yaratan, sektörün ilklerine imza atmaya devam ediyoruz. Bu noktada da Türkiye'nin efsane ismi Cem Yılmaz ile örnek gösterilecek uzun süreli ve stratejik bir iş birliği modeliyle güzel bir yolculuğa başladık. Cem Yılmaz ile klasik bir 'marka-ünlü' ilişkisi şeklinde değil, stratejik bir yol arkadaşlığıyla çalışıyoruz. Yakında herkesin zevkle izleyeceği sürprizler ve daha fazlasıyla Hepsiburada olarak Cem Yılmaz ile sizlerin karşısına çıkmaya devam edeceğiz. Umarım sizlerin takdirine birlikte mazhar oluruz."

"Efsane karakterleri bir araya getirdik"

Hepsiburada Baş Pazarlama Yöneticisi (CMO) Yüce Zerey de Cem Yılmaz ve Fikir Sanat ekibiyle strateji oluşturulmasından yaratıcı süreçlere kadar birlikte yol aldıklarını belirterek, "Büyük heyecanla başladığımız bu yolda öyle şeyler ortaya çıktı ve çıkıyor ki sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Sanatçı Cem Yılmaz ise kendisinin de halihazırda bir Hepsiburada müşterisi olduğunu, uzun yıllardır bu platformda keyifle ve güvenle alışveriş yaptığını ifade etti.

Reklam filmleri için ise Yılmaz, "Bu kampanya benim için de bir ilki barındırıyor. İlk defa filmlerimdeki efsane karakterleri bu film için bir araya getirdik. Umarım çok değerli tüketiciler de heyecanımıza bu süreçte ortak olur." diye konuştu.

İlk reklam filmi 16 Ekim'de

Tanıtımı ekranlarda dönmeye başlayan iş birliğinin ilk filmi 16 Ekim Cuma günü yayınlanacak. Reklam filminde Cem Yılmaz'ın sinema perdesinde hayat verdiği birçok sevilen karakter, Hepsiburada'nın mesajlarını tüketicilerle paylaşacak. İletişim serisinin ilk adımı "Efsane Başlıyor" söylemiyle izleyicilerle buluşacak.

Hepsiburada'nın yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu
Hepsiburada'nın yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu
Hepsiburada'nın yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu
Hepsiburada'nın yeni reklam yüzü Cem Yılmaz oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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