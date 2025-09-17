Hepsiburada'nın TEKNOFEST Hackathonunda Başarılar Belirlendi

Hepsiburada'nın TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirdiği "Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu"nda dereceye giren ekipler belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, TEKNOFEST'te Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Hepsiburada AR-GE Merkezi'nde düzenlenen yarışmanın final etabında T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Elvan Kuzucu Hıdır, gençlerle bir araya geldi. Jüri değerlendirmesi sonucu 120 bin lira değerindeki birincilik ödülünü GeoMind ekibi kazanırken, 100 bin liralık ikincilik ödülünü Atom ekibi, 90 bin lira değerindeki üçüncülük ödülünü ise Moneyfast ekibi elde etti.

Dereceye giren ekipler, TEKNOFEST sırasında Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin ile bir araya gelerek, projelerini anlatma fırsatı elde etti.

Gençlere Hepsiburada'da staj imkanı

İlk üçe giren takımlardan seçilecek altı öğrenciye Hepsiburada'da altı ay süreyle staj yapma olanağı sağlanacak. Başarılı performans gösteren gençlerin ileride tam zamanlı istihdam edilmesi planlanıyor.

Hepsiburada'nın TEKNOFEST İstanbul standında yapay zeka destekli "Üzerinde Gör" ve "Akıllı Alışveriş Asistanı" uygulamaları ziyaretçilerin deneyimine sunulurken, aynı zamanda "Doğayı Koruyan Teslimat" vizyonuyla geliştirilen HepsiJET'in sürdürülebilir lojistik uygulamaları da stantta sergileniyor.

Hepsiburada'nın TEKNOFEST standında Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı da ziyaretçilerle buluşuyor. Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru olan Hepsiburada'nın geliştirdiği Basketbol Refleks Oyunu ve Gamestar Oyun Alanı ise ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor.

Aynı zamanda gerçek kokpit hissi veren uçuş simülatörüyle katılımcılar sanal uçuş deneyimi yaşarken, TikTok Deneyim Alanı ise ziyaretçilere yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sunuyor.