Hepsiburada'nın "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı"na uluslararası ödül

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile uluslararası anlamda fark yaratan markaları ve projeleri ödüllendiren "The Global Business Excellence Ödülleri"nde Üstün İş Ödülü'ne layık görüldü.

Hepsiburada, Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile uluslararası anlamda fark yaratan markaları ve projeleri ödüllendiren "The Global Business Excellence Ödülleri"nde Üstün İş Ödülü'ne layık görüldü.

Hepsiburada açıklamasına göre, 2017 yılında başlattığı ve bugüne kadar 19 binden fazla kadın girişimciye destek sağlayan Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı ile Şirket, "The Global Business Excellence Ödülleri"nde Üstün İş (Outstanding Business) kategorisinin kazananı oldu.

Hepsiburada'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan'ın vizyon ve liderliğinde hayata geçirilen program daha önce, "Communicate Magazine Ödülleri"nde "En İyi Uygulama" ve "Felis Ödülleri"nde "CSR" kategorisinde altın dereceyi hak etmişti.

Kadınların ekonomiye katılımlarına ve e-ticarette güç kazanmalarına katkı sağlamak için başlatılan Girişimci Kadınlarla Teknoloji Gücü Programı; sunduğu birçok destek ve Hepsiburada'dan aldığı teknoloji gücü ile Türkiye'nin 81 ilindeki 19 binden fazla girişimci kadına ve 50 kadın kooperatifine ulaştı.

Programa dahil olan kadın girişimcilere, Hepsiburada'nın aylık 200 milyondan fazla ziyareti ağırlayan dev ekosisteminde mağaza açma, indirimli komisyon oranlarından faydalanma, reklam ve pazarlama desteği, eğitim ve indirimli kargo imkanı gibi destekler sunuluyor. Salgın döneminde girişimci kadınlar, programın sunduğu desteklerle siparişlerinde yüzde 65'lik artış sağlarken, bugüne kadar yüzde 95'i satış başarısı gösterdi ve işlerini 98 kat büyüttüler.

"Kadın girişimcilere desteğimiz sürecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, 2017 yılında kadınların ekonomiye katılımlarını desteklemek amacıyla hayata geçirdikleri Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programının "The Global Business Excellence Ödülleri" kapsamında aldığı prestijli ödülün mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Program kapsamında bugüne kadar 19 binden fazla kadın girişimcinin hayallerine destek olma fırsatı bulduğunun altını çizen Erturan, "Teknoloji gücümüzü seferber ettiğimiz bu programla ülkemizin sürdürülebilir ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak kadın girişimcilere olan desteğimizi sürdürmeye her daim devam edeceğiz. Bizi bu ödülü almamıza vesile olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

The Global Business Excellence jürileri de Hepsiburada'nın, daha fazla kadını e-ticaret sektöründe var olmaya teşvik ederek Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlarken, global uygulamalara da örnek olduğunu belirtti.

Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı sayesinde, platform üzerindeki işletmelerin oranının yüzde 6'dan yüzde 25'e yükselmesi ve kadınların sağladığı ticari başarının projenin niteliğinin göstergesi olduğunu vurgulayan jüriler, "Hepsiburada, Türkiye'deki girişimci kadınların el emeği ürünlerine ekonomik değer katıyor, finansal hedeflerini geliştirme imkanı sağlıyor. Bu doğrultuda ekonomiye sunulan katma değer de umut verici. Sağlanan toplumsal faydanın yanı sıra, kadınların ekonomiye katılımlarına destek vererek eşitliğe sunduğu katkı için Hepsiburada'yı tebrik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak