Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem görecek
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Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem görecek

Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem görecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hepsiburada, ABD'nin NASDAQ Borsası'nda işlem gören ilk Türk şirketi olarak halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

Hepsiburada, ABD'nin NASDAQ Borsası'nda işlem gören ilk Türk şirketi olarak halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı.

Türkiye'de 20 yılı aşkın bir süredir dijital dönüşüme katkı veren Hepsiburada, dünya teknoloji devlerinin kote olduğu ABD'nin NASDAQ Borsası'nda halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. Şirket, 56,740,000 adet B Grubu hisse senedini halka arz etmek için Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) F-1 Formu aracılığıyla kayıt beyannamesini sundu. Bu adımla birlikte Hepsiburada, NASDAQ Borsası'na kote olacak hisseleri temsil eden B Sınıfı hisselerinin halka arzı için yatırımcı görüşmelerini başlattı. NASDAQ borsasında HEPS kısaltması ile işlem görmek üzere başvurduğunu duyuran Hepsiburada'nın ilk halka arz fiyatının hisse başına 11 dolar ile 13 dolar arasında olması bekleniyor.

Şirket açıklamasına göre, Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC and Goldman, Sachs & Co. LLC, Hepsiburada halka arzıyla ilgili lider aracı kurumlar olarak görev yaparken, BofA Securities, Inc. ve UBS Securities LLC de alt aracı kurumlar olarak hizmet verecek. - İSTANBUL

Hepsiburada, NASDAQ borsasında işlem görecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,75'ten işlem görüyor
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