Hepsiburada hisselerindeki ani düşüşe soruşturma
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Hepsiburada hisselerindeki ani düşüşe soruşturma

Hepsiburada hisselerindeki ani düşüşe soruşturma
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Hepsiburada'nın New York özel borsası NASDAQ'ta işlem gören hisselerinde meydana gelen düşüş nedeniyle ABD'li hukuk büroları soruşturma başlattı.

Hepsiburada'nın New York özel borsası NASDAQ'ta işlem gören hisselerinde meydana gelen düşüş nedeniyle ABD'li hukuk büroları soruşturma başlattı.

NASDAQ'taki Hepsiburada hisselerinde, bir gün içinde yüzde 25 oranında düşüş gözlemlendi. ABD merkezli Glancy Prongay & Murray LLP, Johnson Fistel, Howard G. Smith, Frank R. Cruz hukuk büroları, söz konusu düşüşün ardından soruşturma başlattı. Hepsiburada, 1 Temmuz 2021'de hisse başına 12 dolarlık fiyatla NASDAQ'ta halka arz edildi. 12-14 dolardan işlem görmeye başlayan hisseler, bir gün içinde yüzde 25'ten fazla oranda düşüş göstererek 8 dolar seviyelerine kadar geriledi.

JOHN FISTEL'DEN AÇIKLAMAJohn Fistel'den yapılan açıklamada, "Hepsiburada 21 Temmuz 2021'de veya yaklaşık olarak, ilk halka arzında yaklaşık 56 milyon hisse senedini 12 dolardan sattı ve yaklaşık 680 milyon dolarlık yeni sermaye artırdı. Halka arzdan bu yana hisse senedi düştü ve 27 Ağustos 2021'de 8.97 dolardan kapandı. Johnson Fistel'in soruşturması özellikle, şirketin Temmuz 2021 halka arzı ile bağlantılı olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunduğu başvuruların ve müteakip yatırımcı iletişimlerinin gerçek olmayan maddi gerçekler içerip içermediğini veya burada yapılan açıklamaların gerçek dışı olup olmadığını belirlemeyi amaçlamaktadır" denildi.

Johnson Fistel, LLP, California, New York ve Georgia'da ofisleri bulunan, ulusal olarak tanınan bir hissedar hakları hukuk firmasıdır.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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