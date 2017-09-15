Hepsiburada Facebook Söyleşilerinin Bugünkü Konuğu Ahmet Naç

Yaratıcı fikir ve dokunuşlarla sıradan bir sınıftan harikalar yaratan Ahmet Naç, ebeveynlere ve öğrencilere, başarılı bir okul yaşamı için önerilerde bulunacak. Bütün meslekleri aynı anda yapabileceği bir iş olduğu için öğretmen olmayı seçen Ahmet Naç, boş vakitlerinde gözlüğünü ve takım elbisesini çıkarıp, pelerinini takarak çocukların süper kahramanı oluyor.

İlk kitabı Gölge'de, uğrunda ölüme bile gideceğimiz bir adamın; seni tanımadan, senin için neler yaptığını anlatan Ahmet öğretmen, sosyal mecralarda kısa sürede 300 bini aşkın takipçiye ulaşmış. "Okumayı öğretmeyelim okumayı sevdirelim" diyen Ahmet öğretmen, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin, çocuklarının başarılı olmasını yürekten isteyen anne-babaların ve her yaştan öğrencinin sorularını cevaplamak üzere, 15 Eylül Cuma günü saat 15.00'te Hepsiburada Facebook sayfasında olacak.