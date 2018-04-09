Hepsiburada, E-Ticaret Zirvesi'nin 5'incisi Kayseri'de Gerçekleştirdi

ONLINE alışveriş sitesi 'Hepsiburada' daha önce Adana, Bursa, Antalya ve İzmir'de gerçekleştirdiği 'E-Ticaret Zirvesi'ne Kayseri'de devam etti. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Türkiye'de dijital dönüşüm ve e-ticaretin öncüsü olduklarını söyledi.

Hayata geçirdiği projeler, ürettiği teknoloji ve çözümlerle Türkiye'de e-ticaretin ve dijital dönüşümün öncüsü olan Hepsiburada, 'E-Ticaret Zirvesi'ne Kayseri'de devam etti. Türkiye'yi şehir şehir gezen Hepsiburada ekibi, düzenlediği etkinliklerle bir yandan e-ticaret hakkında KOBİ'lere, girişimcilere ve esnafa bilgi aktarırken, diğer yandan da işini e-ticarete taşımak isteyen firmalara yeni imkanlar sunuyor. Horoz Lojistik, İdeaSoft, Foriba ve Entegra'nın sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin Adana, Bursa, Antalya ve İzmir'in ardından Kayseri'deki 5'inci buluşmasına teknoloji sektörünün lider firmaları katılım gösterdi. Zirveye Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin, Hepsiburada Satış Geliştirme Müdürü Ziya Kızıltan, İdeaSoft CEO'su Seyhun Özkara, Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar ve Entegra Genel Müdürü Murat Dişkıran katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar zirvede, 'e-ticarete nasıl başlayabilecekleri, nasıl daha fazla müşteriye ulaşabilecekleri, sosyal medyayı nasıl kullanabilecekleri ve nasıl etkili reklam verebilecekleri' gibi sorulara yanıt buldu. Zirveye katılan davetliler ayrıca karlılığı artırma, maliyeti düşürme ve toplu satış gibi konularda da sektörün liderlerinden önemli bilgiler aldı.

E-Ticaret Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "Hepsiburada, Türkiye'de dijitalleşmenin ve e-ticaretin öncüsüdür. Ancak, biz çok iyi biliyoruz ki ülkede e-ticaretin büyümesi ve yaygınlaşması için KOBİ'lerin ve yerel markaların güçlenmesi ve daha aktif olması gerekiyor. Kayseri'yle birlikte 5'incisini düzenlediğimiz Hepsiburada E-ticaret Zirveleriyle ilgili en büyük amacımız, KOBİ'leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak. Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde, her sene en az yüzde 30 büyüyen bir pazarda işini kurmak ya da büyütmek, dijitalleşen dünyada kaçınılmaz durumda. Bugün Hepsiburada her ay 80 milyonun üzerinde trafik ve 25 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyor. Türkiye'de internetten alışveriş yapmak isteyenlerin yüzde 65'i Google'da arama yaparken, yüzde 61'i de Hepsiburada'da ürün araması yapıyor. Hepsiburada'nın tedarikçileri ve müşterileri için satış platformunun yanı sıra bir pazarlama platformu olduğunu da söylemek mümkün. Beraber çalıştığımız firmaların e-ticarete bakışını da bu şekilde değiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konunun gelişimine önem verdiğimiz için, özellikle de KOBİ'lerin e-ticarete katılımını artırmak için yerelleşmeye önem verip, şehir şehir dolaşıyoruz. Yıl sonuna kadar düzenleyeceğimiz e-ticaret zirveleriyle 10 bin KOBİ'ye ulaşmayı, onları e-ticaretle tanıştırmayı ve işlerini e-ticarete taşımaları için yol göstermeyi hedefliyoruz" dedi.

Pazar lideri olarak, e-ticaret pazarını büyütmek gibi bir misyonları olduğunu kaydeden Erturan, Dolayısıyla daha çok KOBİ ve girişimcinin e-ticarete katılmasını istiyoruz ve bunun için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hedefimiz, siz iş ortaklarımızın ürünlerini doğru pazarlara en etkin şekilde götürmesini sağlamak. Bu anlamda da Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak Türkiye ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 36 farklı kategoride, 14 milyon ürün çeşidiyle ziyaretçilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze'de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye'de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye'nin en sevilen e-ticaret markası (lovemark) seçilen Hepsiburada, sadece Türkiye'nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'nun da en büyük e-ticaret platformudur.

- Kayseri