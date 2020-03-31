Hepsiburada'dan sağlık çalışanlarına maske ve eldiven desteği Hepsiburada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, sağlık personelinin kullanımı için 500'er yüz bin adet cerrahi maske ve muayene eldiveniyle destek verdi.

Hepsiburada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına, sağlık personelinin kullanımı için 500'er yüz bin adet cerrahi maske ve muayene eldiveniyle destek verdi.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, salgının birey ve toplum sağlığına karşı oluşturduğu tehdidin bilinciyle sağlık çalışanlarının kullanımına sunulmak üzere cerrahi maske ve muayene eldiveni desteğinde bulundu.

Şirket, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında, sağlık personelinin kullanımı için Sağlık Bakanlığı'na 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveniyle destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, sağlık çalışanlarının salgına karşı büyük özveriyle çalıştığından bahsetti.

Emirdağ, "Sağlık personeli tarafından kullanılacak maske ve eldivenlerin, ülkemizin verdiği mücadeleye bir nebze katkı sağlamasını diliyor, tüm doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiburada Gebze Akıllı Operasyon Merkezi'nde salgına karşı üst düzey tedbirlerin alındığını aktaran Emirdağ, müşterilerin tüm ihtiyaçlarını özenle karşılarken, onların, çalışanların ve tüm toplumun sağlığını azami düzeyde koruyacak hijyen kurallarına uyarak, Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz teslimat yapmaya devam ettiklerini anlattı.

"Paketler hazırlanırken ve teslim edilirken hijyen tedbirleri alınıyor"

Murat Emirdağ, operasyon merkezine gelen her ürünün detaylı bir şekilde sterilize edildikten sonra depoya kabul edildiğini belirterek, siparişlerin de gerekli hijyen tedbirlerini alan ekipçe paketlendiğini bildirdi.

Tüm siparişlerin dezenfeksiyonu sağlanmış araçlarla en güvenli şekilde yola çıktığını ve Hepsiburada teslimat ekipleri tarafından hijyen kurallarına uygun olarak teslim edildiğini kaydeden Emirdağ, şu açıklamalarda bulundu:

"Benzer tedbirlerin ekosistemimiz içindeki tüm iş ortaklarımız tarafından da hayata geçirilmesi için gereken destek ve katkıyı düzenli olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, başta sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, market çalışanlarına, üretim ve operasyon görevlilerine, Türkiye'de e-ticaret alt yapısını destekleyen her gün teslimat yapan kargo kuryelerine ve gece gündüz demeden sahada çalışan tüm gizli kahramanlara ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum."

Kaynak: AA