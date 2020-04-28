HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hepsiburada'dan ramazan dayanışma seferberliği

Hepsiburada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan ramazan dayanışma seferberliği
28.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:10

Hepsiburada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, ihtiyaç sahiplerine destek olacak Ramazan dayanışma seferberliğini hayata geçirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, e-ticaret platformu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" milli dayanışma anlayışıyla, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen seferberliğin ilk adımında, 10 bin Ramazan Dayanışma Paketini tedarik ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Ramazan Dayanışma Paketleri'nden satın alarak müşterilerinin de dahil olabileceği projede, Hepsiburada Türkiye genelinde tüm lojistik desteği sağlayacak. Böylece Hepsiburada müşterileri Ramazan ayı boyunca, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun evlerinden çıkmadan, Hepsiburada aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

Ramazan Dayanışma Paketleri'nin dağıtımı, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili valilik ve kaymakamlıklar tarafından Türkiye geneli için oluşturulan ihtiyaç sahipleri listesine göre yapılacak. Müşterilerin online olarak satın aldığı erzak paketleri, Gebze'de bulunan Hepsiburada Akıllı Operasyon Merkezi'nden tüm Türkiye'ye dağıtılacak.

Hepsiburada tarafından tedarik edilen ilk 10 bin Ramazan Dayanışma Paketi'nin dağıtımına başlandı. İlk teslimatlar Isparta, Erzurum, Erzincan, Kırıkkale, Çankırı, Bayburt, Batman, Şanlıurfa, Uşak il ve ilçelerindeki İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen ailelere gönderildi.

Projeye özel hazırlanan web sayfasında, destek amacıyla, satın alınan paket sayısı, dağıtılan toplam paket sayısı, gibi projeye ait bilgiler takip edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak toplum sağlığımızı, milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önüne koyuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte Biz Bize Yeteriz diyerek ihtiyaç sahibi ailelerimize hem Hepsiburada olarak ulaşmak hem de yardımsever müşterilerimizi onlarla buluşturmak istiyoruz. Müşterilerimiz arasında yardım etmek isteyen ancak desteğini ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıracağını bilmeyenler için hazırladığımız Ramazan Dayanışma Paketleri ile evlerinden çıkmadan güvenle yardım elini uzatabilecekleri şeffaf bir sistem oluşturduk. Böylece İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıklarımızın gözetiminde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabileceğiz. Müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine destek olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi Hepsiburada Ramazan Dayanışma Seferberliği sayfasına davet ediyoruz. Sayfa üzerinden dilerlerse ihtiyaç sahibi bir ailenin yüzünü güldürebilir, yardımların kaç aileye ulaştığını anlık takip edebilirler. Bu zorlu dönemde böyle bir el birliğine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,99'dan işlem görüyor
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı Ekonomi
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası Ekonomi
Bir ev fiyatından daha ucuza satılan ada: Linga adası
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Düşüşe geçen gram altın 382,8 liradan işlem görüyor
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek Ekonomi
100 Bin Yeni Sosyal Konut projesinin kura çekimlerine bugün itibarıyla devam edilecek
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek Ekonomi
Araç alım-satım bedeli artık Takasbank aracılığıyla ödenebilecek
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Mart'ta 92,1 milyar dolara geriledi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
100 bin puanın üzerine çıkan borsa, yeni güne de yükselişle başladı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
Dünya Bankası, Türkiye'ye sağlık sistemi için 100 milyon dolarlık krediyi onayladı
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na en fazla bağış yapanlar!
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Kısa Çalışma Ödeneğine 3 milyon 194 bin 610 çalışan için başvuru yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyon yazılımcı projesinin tüm detaylarını 9 maddede anlattı
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Altının kilogramı 386 bin 153 liraya geriledi
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Dünyanın önde gelen hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zor durumda
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Koronavirüs salgınına inat bu köyde tarım ve hayvancılık sürüyor
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Yasağın sona ermesiyle esnaf, soluğu Bayrampaşa halinde aldı
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 6 milyar lira verdi
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,99'dan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya yükselişle başlayan Borsa İstanbul 1,5 ay sonra 100 bin puanın üzerine çıktı
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 385,4 liradan işlem görüyor
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Beyşehir Gölü'nün çevresi imara açılacak
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 9 kuruş indirim geliyor
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Son başvuru tarihi 18 Mayıs! TÜBİTAK'a 10 personel alınacak
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Bülent Uygun Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Kadın Mayıs Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hepsiburada'dan ramazan dayanışma seferberliği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 13:00:30. #1.15#
title