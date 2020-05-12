Hepsiburada'dan ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı İstanbul Valiliği'nin destek çalışmalarına katkıda bulunan Hepsiburada, valiliğin belirlediği ihtiyaç sahipleri için 13 bin Ramazan Dayanışma Paketi tedarik ediyor ve kent içindeki adreslere ulaştırıyor.

İstanbul Valiliği'nin destek çalışmalarına katkıda bulunan Hepsiburada, valiliğin belirlediği ihtiyaç sahipleri için 13 bin Ramazan Dayanışma Paketi tedarik ediyor ve kent içindeki adreslere ulaştırıyor.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu günlerde, İstanbul Valiliği ile birlikte, maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahipleri için desteğe devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nin İstanbul Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında yer alan Vefa Gıda Kolileri yardım hareketine destek olan Hepsiburada, valiliğin belirlediği ihtiyaç sahiplerine, 13 bin Ramazan Dayanışma Paketi tedarik ediyor ve İstanbul ili içinde sahiplerine ulaşmasını sağlıyor.

Valilik tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaşan paketlerin içinde, sıvı yağ, un, şeker, çay, makarna, arpa şehriye, pirinç, mercimek, nohut, bulgur, tuz, salça, zeytin gibi ramazan sofralarının aranan ürünleri yer alıyor. Ayrıca, paketlerde İstanbul Valiliği tarafından tedarik edilen koruyucu maske de bulunuyor.

"Milli dayanışma ve yardımlaşmayı her şeyin önüne koyuyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ, milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önüne koyduklarını belirterek, ülkenin içinden geçtiği bu zorlu süreçte devletin önderliğinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

Emirdağ, "Hepsiburada ailesi olarak, ihtiyaçlara bir nebze katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Ramazan ayının bereketini ailelere ulaştırmaya, hep birlikte, yardımlaşma ve dayanışma seferberliğine devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA