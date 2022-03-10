Hepsiburada'dan 'Geleceğin Güçlü Kadınları'na güçlü bir destek daha

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Geleceğin Güçlü Kadınları' gecesi, kadınlara güçlü bir destekle sona erdi. Anlamlı gecede düzenlenen defilede sergilenen kombinler, gece sonunda sunuculuğunu Cem Yılmaz'ın üstlendiği açık artırma ile satıldı. Gecede toplanan tüm gelir üniversiteli genç kadınların eğitimi için Toplum Gönüllüleri Vakfı burs fonuna aktarıldı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına, Hepsiburada ana sponsorluğunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliği, hayatın her alanında kadınlara destek için daha fazla farkındalık ve anlamlı bir finalle sona erdi. Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 8 Mart gecesinde organize edilen gece, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yararına düzenledi. Bugüne kadar hayata geçirdiği birçok proje ve program aracılığıyla kız çocukları ve girişimci kadınlara sağladığı destekleriyle fark oluşturan etkinliği Çağla Şikel sundu.

Etkinlik çerçevesinde defile düzenlenirken Sedef Avcı, Burcu Kara, İrem Helvacıoğlu gibi ünlü isimlerin podyuma yer aldı. Defilede yer alan altı kombin, Cem Yılmaz tarafından TOG burs fonuna aktarılmak üzere gerçekleştirilen açık artırmayla satıldı. Defilede aynı zamanda Galatasaray Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, altın madalyalı milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı ve e-ticaret platformunun girişimci kadın ürünlerinden oluşan kombinleriyle podyumda yürüdü.

"Tüm gücümüzle kadınlara desteğe devam"

Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen etkinliğin iki ana amacının olduğunu ifade eden Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu, "İlki, elde edilecek gelirle üniversiteli genç kadınlarımızın eğitimlerine destek verebilmek, ikincisi de hayatın her alanında kadınlara destek için daha fazla farkındalık oluşturmak. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok proje ve program aracılığıyla kız çocukları ve girişimci kadınların yanında olan, sadece Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımızla 5 yılda 28 binden fazla kadın, 88'den fazla kadın emeği, eğitim sağlık alanlarında çalışan kadın kooperatifine ve 33 sivil toplum kuruluşuna destek sağlayan şirket olarak, 'Geleceğin Güçlü Kadınları' temalı bu etkinliğe büyük bir mutluluk ve gururla sponsor olduk. Son derece başarılı geçen bu etkinlikle kadınlar adına farkındalığı artırdığımıza, elde edilen gelirle üniversiteli genç kadınlarımıza önemli destekte bulunduğumuza inanıyoruz. Şirket olarak kadınlar yararına bu tür etkinliklere elden gelen desteği vermeye, her fırsatta kadınların yanında olmaya, tüm imkanlarımızı seferber ederek kadınların güçlerine güç katmak için yeni programlar ve projeler üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çalışanlarımıza kadın erkek cinsiyet ayrımı yapmadan çalışanlarımıza bakıyoruz"

Türkiye'deki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladığını belirten Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Ender Özgün, "Kadınların her alanda başarılı bir şekilde sahada olmalarına istiyoruz. Her zaman yanlarında olmak istiyoruz. 2017'de kurduğumuz girişimci kadınlar teknoloji gücü programı içerisinde bugüne kadar 28 binden fazla kadın kendi işini kurdu. Böylelikle hem ekonomiye katkısı hem de işlerini büyüttüler. Bizde onların yanlarında olduk. Türkiye'den çıkacak bir başarı hikayesi de kadın futbolundan olacak ve biz de hep onların yanlarında olacağız. Şunu söylemek isterim başarının tutkunun cesaretin azmin hiç bir cinsiyeti olmadığını görüyoruz. Bugün de burada 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı için toplandık. Biz programın ana sponsorumuz buradan toplanan gelirleri yine genç kızların başarı hikayeleri yazmaları için toplum gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağız. Biz tüm departmanlarımızda kadın erkek cinsiyet ayrımı yapmadan çalışanlarımıza bakıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sayının artmasıyla kadın istihdamına katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"Kadın ve kız çocuklarımız inşallah daha iyi şartlarda eğitilir ve gelişir"

Geleceğin güçlü kadınlarına destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Nurcan Çelik, "Bu gece burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kadınlarımıza kızlarımıza imkan ve olanak verdiğinde gerçekten neler yapabileceği bugün ortada. O yüzden çok mutluyum inşallah daha iyi yerlerde daha iyi konularda daha iyi şartlarda kız çocuklarımız eğitilir ve gelişir" diye konuştu.

Tüm kadınların Kadınlar Gününü kutladığını vurgulayan girişimci Gül Saydam, "Ben yolculuğuma yağ üreterek başladım. Bunun yanına kristal taşlar ve aroma terapi ekledim. Tabii yolculuk çok kolay olmadı. Kadın olarak tek başıma emek verdim. Sonrasında ise tanıtımlara başladım. Şirket bize olanaklar sağladı. Buradan bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi.

'Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar Burada'

Genç kadınları ve kız çocuklarını her alanda desteklemek üzere birçok farklı projeyi hayata geçiren, 2017 yılından bu yana ise 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Günü' programıyla 28 bin kadın girişimciyi e-ticaretle buluşturan Hepsiburada, hayallerinden vazgeçmeyen kadınları izleyicilerle buluşturduğu, 'Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar Burada' isimli üç bölümlük video serisini de bu anlamlı etkinlikte duyurdu ve serinin tanıtım filmi gösterimi yapıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak hazırlanan, Hepsiburada'nın YouTube kanalında yayına giren üç bölümlük 'Hikayeleriyle İlham Veren Kadınlar Burada' video serisi, 'mesleğin, yeteneğin ve emeğin cinsiyeti olmadığını' ispatlayan kadınların hikayelerine odaklanıyor.

Seride, başarılı bir sporcuyken karşılaştığı sağlık sorunlarının üstesinden gelerek çok sevdiği futbol kariyerini başarıyla devam ettiren Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Nurcan Çelik, arıların büyülü dünyasına duyduğu merakla baba mesleğini bırakarak bal yetiştiriciliğine giren ve Apitherapy merkezi kurma planları yapan Derya Demircan, Türkiye'nin dört bir yanına ürün taşıyan Hepsijet'in kadın taşımacıları, çocukluğundan bu yana futbola duyduğu sevgiyi futbolculuk kariyerine dönüştüren İsmigül Yalçıner gibi pek çok kadın, ilham veren hikayelerini kendi cümleleriyle anlatıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi