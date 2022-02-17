Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek - Haberler
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Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek

AA, Gökhan Yıldız - Ekonomi
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Hepsiburada'dan Dünya Kediler Günü'nde HAYTAP'a destek

Hepsiburada, 17 Şubat Dünya Kediler Günü için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele vererek sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere tam 50 bin günlük öğüne denk gelen 2 ton mama bağışı yaptı.

Hepsiburada, 17 Şubat Dünya Kediler Günü için Hayvan Hakları Federasyonu HAYTAP ile el ele vererek sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere tam 50 bin günlük öğüne denk gelen 2 ton mama bağışı yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HAYTAP aracılığıyla dağıtılarak binlerce sokak hayvanına can olacak bağışın yanı sıra, Hepsiburada milyonlarca kullanıcısı için #hepsiyürekten diyerek destek çağrısı yaptı.

HAYTAP ile yürütülecek kampanya dahilinde tüm hayvanseverler, Hepsiburada platformundaki bağış kampanyasında yer alan mamalardan ya da HAYTAP mağazasındaki ürünlerden alarak destek olabilecek.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

Hayvan Hakları Federasyonu, Hepsiburada, Ekonomi, Haberler

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