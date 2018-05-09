Hepsiburada'dan Anneler Günü'ne Özel Hediye Seçenekleri

Hepsiburada, #sevgininizikalsın sloganıyla, Anneler Günü için annelerin hatıralarında iz bırakacak milyonlarca hediye seçeneği sunuyor.



Hepsiburada'nın açıklamasına göre, şirket, hayatın her anında hep akıllarda olan annelere sevginin hatıralarla güçlenmesi için, onlara en unutulmaz hediyeyi seçmeyi hem kolay hem de keyifli hale getiriyor. Şriektin geniş ürün çeşitliliği her annenin ihtiyacına, ilgi alanına, zevkine ve tarzına göre hediye seçebilme imkanı sunuyor.



Hepsiburada, Anneler Günü hediyelerini "stil sahibi anneler", "bakımlı anneler", "teknolojik anneler", "enerjisi hiç bitmeyen sportif anneler" gibi temalar altında elektronikten, kozmetiğe, tekstilden, dekorasyona, mücevherata kadar binlerce çeşit ve hızlı teslimat seçeneğiyle sunuyor.